'Kutlu yürüyüşe, davaya ve ideale hizmet etmeye varız'

Ölmeztoprak, 14 Mayıs’ta gerçekleştirilecek olan cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimleri kapsamında çalışmalarını Akçadağ ilçesinde sürdürdü. Yoğun ilgi altında ziyaretlerde bulunan Ölmeztoprak, esnaf ziyaretinde bulunurken, vatandaşların istek, sorun ve önerilerini de dinledi.

Akçadağ ilçesinde merkezde esnaf ziyaretinde bulunarak, vatandaşlarla bir araya gelen İnanç Kara Ölmeztoprak, daha sonra Başpınar, Doğu, Kültür, Aktepe, Gölpınar ve Yağmurlu mahallelerini ziyaret etti.

Ölmeztoprak, ziyaretlerinde yaptığı konuşmada, “Malatya özelinde AK Parti kadroları olarak yeniden imar, inşa ve ihya çalışmalarına başladık. 14 Mayıs sonrası Cenabı Hakk’ın yardımı ve siz değerli hemşerilerimizin desteğiyle bu çalışmalar bütün hızıyla devam edecek” ifadelerini kullandı.

“TÜRKİYE’MİZ ÇAĞ ATLADI”

“20 yıllık kutlu bir yürüyüş var” diyen Ölmeztoprak, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Bu yürüyüş, liderimiz Recep Tayyip Erdoğan’ın öncülüğünde ak kadrolarla ülke çok farklı bir etaba geldi. Ulaşımda, eğitimde, sağlıkta, tarımda ve birçok alan ve sektörde Türkiye’miz çağ atladı. Ülkemiz bir yükseliş ve trend içerisine girdi. Bu trendi geriye düşürebilmek için farklı yaklaşımlar oldu ama biz 2023 ve sonrasında bir Türkiye yüzyılı hedefimizin olduğunu söylüyoruz. Bu Türkiye yüzyılında daha emin ve kararlı adımlarla zirveye doğru birlik ve beraberlik içerisinde ilerleyeceğiz.”

Ölmeztoprak, Malatya özelinde imar, inşa ve ihya çalışmalarını yaparken ulusal ve uluslararası politikada Türkiye’nin önemli işler yapmaya devam edeceğini kaydederek, “Ortadoğu coğrafyası, Türk dünyası, İslam alemi konusunda Türkiye’nin aldığı rol çok ama çok önemli. Bu rol ve pozisyonun önüne geçmek, ardına düşmemek gerekiyor. İnşallah 14 Mayıs ve devam eden süreçte milletimizin desteğiyle bu kutlu yürüyüşe, davaya ve ideale hizmet etmeye birlikte varız” diye konuştu.

AK Parti Malatya Milletvekili Adayı İnanç Kara Ölmeztoprak, destekler konusunda Akçadağ’a güvenip, inandığını da sözlerine ekledi.