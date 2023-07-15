Kütüphane 17 Temmuz'da yeniden hizmete giriyor

Malatya'da deprem nedeniyle faaliyetlerine ara veren İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nde yer alan kütüphane 17 Temmuz'da yeniden açılıyor.

Kütüphane 17 Temmuz'da yeniden hizmete giriyor
Hasan Yağmur
Hasan YağmurGazeteci, Köşe Yazarı, Muhabir, Editör
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Malatya’da deprem nedeniyle faaliyetlerine ara veren İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nde yer alan kütüphane 17 Temmuz’da yeniden açılıyor.

Malatya İl Kültür ve Turizm Müdür Vekili Ali Cengiz, 6 Şubat depreminin hemen ardından Kongre ve Kültür Merkezi’nin Malatya’daki toplanma merkezlerinden biri olarak belirlendiğini hatırlatarak, “Merkezimiz uzun süre depremzede halkımıza barınma hizmeti vermişti. Bu nedenle merkez içerisinde bulunan kütüphane hizmete kapatılmıştı. Gerekli çalışmalar yapılarak merkez içerisinde bulunan kütüphane hizmete hazır hale getirildi. Kütüphane saat 08.00 ila 17.00 arası hizmete açılacaktır” dedi.

Cengiz, Kanal Boyunda yıkılan Atatürk Kız Lisesi yerine yapılan Malatya İl Halk Kütüphanesinin ise önümüzdeki ay içerisinde hizmete girmesinin beklendiğini duyurdu.

Kütüphane 17 Temmuz'da yeniden hizmete giriyor
İhlas Haber Ajansı
Hasan Yağmur

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