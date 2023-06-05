Kuyuya düşen kedinin imdadına itfaiye yetişti

Malatya'da sulama kuyusuna düşen kedi, itfaiye ekiplerinin çalışması ile kurtarıldı.

Kuyuya düşen kedinin imdadına itfaiye yetişti
Hasan Yağmur
Hasan YağmurGazeteci, Köşe Yazarı, Muhabir, Editör
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Malatya’da sulama kuyusuna düşen kedi, itfaiye ekiplerinin çalışması ile kurtarıldı.

Battalgazi ilçesine bağlı Çolakoglu Mahallesi’nde bir bahçe içerisinde bulunan yaklaşık 20 metre derinliğindeki sulama kuyusuna düşen kediyi fark eden vatandaşlar durumu Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri halat yardımı ile kuyuya girerek burada mahsur kalan kediyi sepet yardımı ile yukarı çıkardı.

Yeniden özgürlüğüne kavuşan kedi doğaya bırakıldı.

Kuyuya düşen kedinin imdadına itfaiye yetişti
İhlas Haber Ajansı
Hasan Yağmur

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