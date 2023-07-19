Kuzey kuşak yolunda çalışmalar hızla sürüyor

Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından Malatya’nın alternatif yol aksının artırılması ve yeni yolların açılması için yapımına başlanılan Kuzey Kuşak Yolunda çalışmalara hız kesmeden devam ediliyor.

Kuzey Kuşak Yolu projesinde %50 ye yaklaşılırken, Melekbaba ile mezarlık kavşağı yol çalışmaları da hızlı şekilde devam ediyor. Yolun bir güzergâhının üst yapı gerçekleşirken diğer güzergâhında ise alt yapı çalışmaları devam ediyor. Önümüzdeki aylarda trafiğe açılacak olan Kuzey Kuşak Yolunda sanat yapılarının ise yüzde 90’ı tamamlandı.

Kuzey Kuşak Yolunda yapılan çalışmalardan dolayı memnuniyetlerini dile getiren Taştepe Mahallesi Muhtarı Mehmet Kılıç, “2 dönemden beri mahalle muhtarlığı yapıyorum. Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Selahattin Gürkan’da önce kuzey kuşak yolu açılacak diye hep söylentideydi. Sayın Başkanımızdan Allah razı olsun hemen başladı. Tabi bu zaman içerisinde araya pandemi, Elazığ depremi ve ardından 6 Şubat depremleri girdiği için çalışmalar biraz yavaşladı. Şu an son hızla devam eden çalışmalarla inşallah yolumuz 1 ay sonra tamamen açılacak. Başta Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Selahattin Gürkan’a ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

Melekbaba Mahallesi Muhtar Azası Orhan Güneş ise, “Bayağı güzel bir yol. Tek arterli yollardan kurtuluyoruz. Emeği geçen herkese teşekkür ederiz. Böyle bir yola da ihtiyacımız vardı. Malatya’ya yakışan bir yol” dedi.

Karabağlar Mahalle Muhtarı Mehmet Ali Balta da, “Kuzey Kuşak Yolu acil ve elzem bir yoldu. Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Özellikle bu konuda özel çaba sarf etti. Deprem döneminde ana arterlerin ne kadar değerli olduğunu gördük. Çalışmalar devam ediyor. Çalışmalar dört dörtlük” diye konuştu.

Hanımınçiftliği Mahallesi Muhtar Azası Sefer Hakverdi yapılan yol çalışmalarından dolayı çok mutlu olduklarını söyleyerek, “Kuzey Kuşak bir hayaldi. Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’ın katkılarıyla artık gerçekleşiyor. Yollar bitince üst yol da bayağı bir rahatlayacak. 2019 yılından beri Sayın Selahattin Gürkan Başkanımızın çok büyük mücadele verdi. Kendilerine çok teşekkür ediyoruz” sözlerine yer verdi.