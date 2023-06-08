Kuzey kuşak yolunda çalışmalar sürüyor

Yapımı devam eden Kuzey Kuşak Yolunda incelemelerde bulunan Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, “Kuzey Kuşak Yolunda çalışmalarımız vardiyalı bir şeklide devam ediyor" dedi.

Ulaşım noktasında Malatya genelinde yoğun bir çalışma içerisinde olan Büyükşehir Belediyesi yeni açılan cadde, bulvar ve kuşak yollarıyla Malatya’nın geleceğine yatırım yapmaya devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi ekipleri vardiyalı bir şekilde yol yapım çalışmalarına devam ederek, Kuzey Kuşak yolundaki çalışmalarını Temmuz ayı sonunda tamamlamayı hedefliyor. Kuzey Kuşak Yolunda sona doğru gelindiğini ve çalışmaların aralıksız bir şekilde sürdürüldüğünü ifade eden Başkan Gürkan, Malatya’nın tek ana arterli yola sahip olduğunu ve bunun da yetersiz kaldığını söyledi. Hedefin Malatya’yı birden fazla ulaşım arterinin olduğu bir yapıya kavuşturmak olduğunu kaydeden Gürkan, “Biz bir taraftan Anayurt Bulvarı, Danişmend Gazi Bulvarı, Alper Tunga Bulvarı, Güldal Akşit Bulvarını yaparken bir taraftan da Kuzey Kuşak ve Güney Kuşak yollarımızı yapıyoruz.” dedi. Malatya trafiğini ciddi manada rahatlatacak yol çalışmalarının en önemlilerinden birisinin de Kuzey Kuşak Yolu olduğunu ifade eden Gürkan, bu noktada da Kuzey Kuşak Yolun da çalışmaların hummalı bir şekilde devam ettiğini belirtti. Çalışmaların 7/24 esasına göre sürdüğünü ve önümüzdeki Temmuz ayının sonunda yolun tamamlamayı planladıklarını da belirten Başkan Gürkan, “Burada altyapı çalışmaları tamamlandı ve üstyapı çalışmalarına geçildi. İnşallah Kuzey Kuşak Yolumuzun hizmete girmesi ile birlikte Malatya’mızı mevcut tek arterli yoldan kurtararak sürücülerimizi daha konforlu ve güvenli bir yol aksına kavuşturmuş olacağız” diye konuştu.