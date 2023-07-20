Kuzey Makedonya'dan Malatya'ya eğitim desteği

Makedonya Türkiye Ticaret Odası’nın (MATTO) katkılarıyla Malatya’nın Yeşilyurt ilçesine 24 sınıflı okul yapılacak. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş’ın da katıldığı çevrim içi törenle Makedonya ile protokol imzalandı.

Malatya Valiliği’nde gerçekleşen çevrim içi protokol töreninde konuşan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Türkiye ile Kuzey Makedonya arasında hem tarihi hem de toplumsal olarak çok derin ve köklü dostluk ilişkileri bulunduğunu belirterek, “Eğitim bakanlarının üzerine düşen, toplumdaki bu dostluk ve kardeşlik duygularını gelecek kuşaklara aktarabilmektir. Bizler bu kardeşliği geleceğe taşımakla mükellefiz” dedi.

Bu buluşmanın dostluk ve kardeşlik hukukunun uzun vadeli gelecek kuşaklara aktarılması için en güzel etkinliklerden biri olduğunu belirten Tekin, “Eğitim sistematiği itibarıyla bu tür veriler önemli, ama aynı zamanda görünür olmak açısından da kuşkusuz dostluğa çok ciddi katkı sağlayacaktır. Bir diğer konu, ülkeler arasında, toplumlar arasında, milletler arasında dostluk ve kardeşliğin en çok ihtiyaç duyulduğu an milletlerin sıkıntılı anlarıdır. Asrın felaketi 6 Şubat depreminde olduğu gibi bu tür zor günlerde milletler, yanında olan ulusları asla unutmazlar, mutlu olurlar. Bizler de Kuzey Makedonya’nın bu desteğinden dolayı emeği geçen herkese tekrar teşekkür ediyorum. İnşallah açacağımız okulda bu dostluk öyküsünü, bu dayanışma bilincini gelecek kuşaklara aktaracağımız öğrenciler yetiştirmiş oluruz” şeklinde konuştu.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş da yapılan protokole şahitlik etmekten mutluluk duyduğunu belirterek, "Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Söz konusu bu okul, iki ülke arasındaki dostluğun bir nişanı olacaktır" dedi.

Törene çevrim içi katılan Kuzey Makedonya Cumhuriyeti Eğitim ve Bilim Bakanı Yeton Şakiri, iki ülke arasındaki ilişkilerin dost ve kardeşçe devam etmesini dilediğini belirterek, “Bu vesile ile 6 Şubat’ta yaşanan deprem felaketi nedeniyle halkım ve şahsım adına dostumuz ve kardeş ülkemize derin üzüntülerimi iletmek isterim” ifadelerine yer verdi.

Malatya’nın Yeşilyurt ilçesi Aşağıbağlar Mahallesi’ne yapılacak 24 sınıflı ortaokul için düzenlenen çevrim içi protokol imza töreninde Bakan Tekin ve Bakan Göktaş’ın yanı sıra Kuzey Makedonya Cumhuriyeti Eğitim ve Bilim Bakanı Yeton Şakiri, Malatya Valisi Hulusi Şahin, Malatya İl Milli Eğitim Müdürü Hatice Özdemir, MATTO yönetimi ile Kuzey Makedonya’dan yetkililer hazır bulundu. 24 sınıflı ‘Kuzey Makedonya Ortaokulu’nun protokolü, MATTO Başkanı Ajdovan Ademoski ile İl Müdürü Hatice Özdemir tarafından imzalandı.