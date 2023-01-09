Bu yıldız isimler, özellikle son haftalardaki performanslarıyla zorlu rakiplerinden 3 puan almalarına en önemli katkıyı yapan isimler. Önce Kara Gümrük'ü, ardından Beşiktaş'ı ve son olarak da benzer bir 7-0'lık Başakşehir galibiyetini eleyen Aslan, Dünya Kupası'ndaki koşusuna tam gaz devam etti.

Ligin ilk yarısında 6 hafta kala tehlikeli sonuçlara imza atmak isteyen, zirveye çıkmak isteyen, devre sonunda şampiyonluk kupasını kaldırmak isteyen ve grbets getireceği ismi taşıyan Cim Bom görev süresi boyunca takıma Bu anlamda Galatasaray, teknik direktör Okanbrook'un hazırladığı kadroya göre eksik gördüğü alanları geçmek için pazarlık yapıyor.

Sporcular, listedeki isimlerden biri için görüşmelere başlamış olsa da, Asbaşkan Erden Timur yönetiminde gerçekleştirilen transfer sırasında istenilen ismin transferi kesin olarak görülüyor.

21 Premier Lig yıldızı

Geçiş dönemi yaklaşırken Galatasaray ocak ayını tüm hızıyla atlatmaya çalışıyor. Mathias Rose'un sakatlığıyla Gil Ruiz, defansa destek olmak için pas listesine bir yıldız daha ekledi.

Rehbere göre Cim Bom, İngiltere'nin Silverhampton takımında forma giyen Yerson Mosquera ile ilgileniyor. Galatasaray'ın genç yeteneği ocak ayında kadrosuna katmakla ilgilendiği bildirildi. Hull-Royal takımının teknik direktörü Okan Brook'un da transferi kabul ettiği bildirildi. Bu sezon takımda yeteri kadar süre bulamayan 21 yaşındaki Kolombiyalı defans oyuncusu, başka bir takıma gitmeye de açık.

3 milyon € değerinde

Geçen yıl milli takım adına Kolombiya'dan 5.2 milyon euro'ya gelen genç yıldız, Wolverhampton'da sadece bir maça çıktı. Teknolojisi ve güçlü fiziğiyle dikkat çeken Moscula, Transfermarkt'a göre şu anda 3 milyon Euro değerinde. Dünya Kupası tatili grbets giriş nedeniyle Galatasaray, Antalya'daki hazırlık kampında faaliyetlerine devam etti. Sarı-kırmızılı ekip, 10 Aralık Cumartesi günü Süper Lig temsilcisi Adana Demirspor ile karşılaşacak.

Leo Dubois, Patrick van Aanholt, Mathias Roth, Frederick Mitzjo, Kerem Aktürkoğlu, Yunus A Kegon, Belkan Kutru, Atakan Ordu, Emre Taşdemir, Bafitimbi Gomis, Milot Rashika, Yusuf Demir, Okan Kokuk, Güvenli Tatil, Abdukrim Baldakçı, Beknaz Almazbekov, Yılmaz, hakimler Alper Yılmaz, Baran Demiroğlu, Ali Yeşilyurt, Caner Doğan, Baran Aksaka, Juan Mata, Hamza Akman, Efe Akman, Kazımcan Karataş, Metehan Baltacı