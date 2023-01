Liseler Arası Online E-Spor Turnuvası'nın Ödül Töreni Düzenlendi

TAKİP ET

Battalgazi Belediyesi tarafından Malatya Gençlik Spor İl Müdürlüğü, Malatya İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Türkiye E-spor Federasyonu’nun işbirliğiyle Malatya’da elektronik sporlara merakı olan gençler için düzenlenen “Liseler Arası Online E-spor Turnuvası” sona erdi. Tüm dünyayı kasıp kavurarak kısa sürede ülke genelinde en popüler oyunlarından olan Valorant ve League of Legends oyunlarının yer aldığı Liseler Arası Online E-spor Turnuvası heyecan ve rekabet dolu anlara sahne olurken, 112 takım ve 784 kişi katılım sağladığı turnuvada dereceye giren takımlara ödüllerini takdim etmek için Battalgazi Belediyesi Konferans Salonunda özel bir tören düzenlendi.

Düzenlenen ödül törenine AK Parti Malatya Milletvekili, Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, AK Parti Malatya Gençlik Kolları İl Başkanı M.Sinan Özhüsrev, Gençlik ve Spor İl Müdürü Ebu Bekir Kayhan, Battalgazi İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali Kaçmaz, derece giren sporcular ve çok sayıda katılımcı katıldı. Toplamda 100.000 VP ve 100.000 RP ödülün sahibi olan Fearless Malatya Lisesi, Çilekler Malatya Lisesi, SGK T1 Çamlıca Fen Lisesi, A.M.T.A.L Atatürk Mesleki Teknik Anadolu Lisesi, Three Days Grace Fatih Anadolu Lisesi, MLV Malatya Lisesi ve TÜT150 Hacı Ahmet Akıncı Lisesi takımları, ödüllerini AK Parti Milletvekili Ahmet Çakır ve Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder takdim etti.

İL MÜDÜRÜ KAYHAN: “GENÇLERİMİZİ GELECEĞE HAZIRLIYORUZ”

Ödül töreninin açılış konuşmasını gerçekleştiren Gençlik ve Spor İl Müdürü Ebu Bekir Kayhan, “Gençlerimizin stratejik düşünme gücünü artırmak ve onları gelecek adına hazırlama noktasında düzenlenen bu özel turnuvanın ödül törenine katılmaktan dolayı mutluluğumu ifade etmek istiyorum. Çok güzel bir turnuva oldu. Bu turnuvaya katkı sunan herkese teşekkür ediyorum. Battalgazi’de birçok gençlik çalışmasına imza atıldı, atılmaya da devam ediyor. Bu çalışmalar adına Battalgazi Belediye Başkanımız Osman Güder’e teşekkürlerimi sunuyorum” ifadelerini kullandı.

GENÇLİK KOLLARI BAŞKANI ÖZHÜSREV: “BAŞARILI BİR TURNUVA İMZA ATILDI”

Battalgazi’de başarılı bir turnuvaya imza atıldığını aktaran AK Parti Malatya Gençlik Kolları İl Başkanı M.Sinan Özhüsrev, “Sporda marka şehir olmak, gençlerin sporun her alanında başarılı olabilmesi için çeşitli spor tesislerini ilçeye kazandıran, gençlerimizin hemen hemen bütün taleplerine yetişebilen Battalgazi’mizin kıymetli Belediye Başkanı Osman Güder’e çok teşekkür ediyoruz. Bugün gerçekleştirilen E-spor turnuvası kendini bu alanda geliştirebilecek ve dünyaya rekabet edebilecek gençler içinde çok güzel bir imkandır. Bu turnuvaya katılan tüm sporcu kardeşlerimizi tebrik ediyorum. Bizler gençlerin temsilcileriyiz. Gençlerimizin Battalgazi Belediye Başkanından özel bir talepleri var. E-spor’un yapılacağı bir merkezi gençlerimiz sizden talep ediyor. Başkanımızda bu merkezi inşallah Battalgazi’ye kazandıracak.”

BAŞKAN GÜDER: “GENÇLERİMİZİN EMRİNE AMADEYİZ”

Gençlerin her daim emrine amade olduğunun altını çizen Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, “Gençlerimiz bizim için çok önemli ve kıymetli. Göreve geldiğimiz ilk günden itibaren Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla gençleri geleceğe hazırlama noktasında büyük bir gayret ve çaba içerisinde olduk, olmaya da devam edeceğiz. İlçemizde gençlerimizin bizlerden Gençlik Merkezleri talepleri vardı ve ilçemize 4 adet Gençlik Merkezi kazandırdık. Spor tesisleri talepleri vardı, çok sayıda spor tesisi kazandırdık. İlçemizde gençlik yatırımlarına her zaman ayrı bir başlık açtık. Konu gençlik ise gerisi teferruattır. Tesislerimizden binlerce gencimiz istifade etti. E-Spor uzun ismiyle elektronik sporlar kelime anlamı olarak çeşitli spor dallarının dijital oyunlara uyarlanması, bireysel ve takımlar halinde rakiplere karşı oynanmasıdır. E-spor en basit diliyle bazı bilgisayar oyunlarının profesyonel liglere katılan profesyonel oyuncular ile oynanmasıdır. Son yıllarda adını sıklıkla duymaya başlasak da aslında e-sporun doğuşu 1972 yılına kadar dayanıyor. Dünya’da ve Türkiye'de gittikçe büyüyen bir kitleye sahip olan e-spor artık resmi hale geldi. Federasyonlar ve kulüpler kuruldu yönetmelikler yazıldı yani e-sporun artık profesyonel bir spor branşından farkı yok. Battalgazi Belediyesi olarak tüm Dünya’yı etkisi altına alan ve geleceğimizin teminatı gençlerimizin büyük ilgi gösterdiği E-Spor Turnuvasını ilçemizde organize ettik. İlçemizde düzenlediğimiz ve büyük ilgi gören turnuvamız geçtiğimiz günlerde sona erdi. Turnuvamızı ilk kez düzenlememize rağmen 112 takım ve 784 kişi katılım sağladı. Bu yoğun katılım bizleri mutlu etti. Dünya teknolojik olarak ileri bir düzeye ulaşırken bizimde teknolojik gelişmelere gençlerimizi hazırlamamız lazım. Yoğun katılımın sağlandığı turnuvada başarılı performanslar ortaya koyarak takımlarımız şampiyon oldu. Öncelikle turnuvaya katılan tüm gençlerimize canı gönülden teşekkür ediyorum ve şampiyon takımlarımızı da ayrıca tebrik ediyorum. Battalgazi Belediyesi olarak bizler gençlerimizin emrine her daim amadeyiz” dedi.

MİLLETVEKİLİ ÇALIK: “TEKNOLOJİNİN FAYDALARINDAN YARARLANALIM”

Programın kapanış konuşmasını gerçekleştiren AK Parti Malatya Milletvekili Ahmet Çakır, “Bu pırıl pırıl gençlerimizin teknolojiyi, bilimi ve yapay zekayı yakalamada sanal dünyanın çocuklarımızı toplumdan kopardığa şahitlik ediyoruz. Bu oyunlara katılarak sanal dünyanın iyi yönünü de kötü yönünü de tespit eden çocuklarımız, teknolojinin iyi yönlerini kullanması lazım. Teknolojinin iyi yönlerini kullanırsak eğer hem bireysel gelişime hem okul hem de hayattaki başarımıza çok ciddi katkı sağlayacaktır. Oyunlar sizi kontrol etmemeli. Siz hayatınıza ve geleceğinize yön verme adına eğitime verdiğiniz önemle birlikte bu alanı da çok iyi kullanarak aileniz ve toplum adına daha faydalı bireyler olmalısınız. Battalgazi Belediye Başkanımız Osman Güder’e bu anlamda teşekkürlerimi iletiyorum. Bölgede ilk kez özel bir turnuvaya imza atmış. Bu tür yenilikleri ihmal etmemiş. Gençlere özellikle bir öğütüm de var. Gençler; TEKNOFEST’i mutlaka takip edin. Gençlerimiz adına TEKNOFEST ile bizler birçok şeyi başardık. İnşallah sizlerde oralardan ödül alan kişilerden olursunuz. Ben gençlerimizi yürekten kutluyorum ve bu tür etkinliklerin geleneksel hale geleceğini düşünüyorum” Şeklinde konuştu.

Program sonunda AK Parti Malatya Milletvekili Ahmet Çakır ve Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, şampiyon olan takımlara ödüllerini takdim ederken, gençlerle selfie çekmeyi de ihmal etmedi.