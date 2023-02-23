Maçın ardından Beşiktaş sosyal medyada Romances'e övgüde bulundu

Resmi hesabın paylaşımında "kaptan ve Fas milli takımı hedefe doğru adım adım ilerliyor" ifadesi yer alsa da Beşiktaş'ın İngilizce hesabından ilginç bir paylaşım yayınlandı. Kulübün İngilizce Twitter hesabı, Seth'in Fenerbahçe forması giyen eski Beşiktaşlı Michy Batshuayi ile oynadığı maçı paylaşarak Seth'e tebriklerini iletti. Batshuayi'nin sosyal medya paylaşımlarına Beşiktaş taraftarları büyük ilgi gösterdi. Romances de Beşiktaş, Belçika milli takımı karşısında sergilediği performansla dikkatleri üzerine çekti. Açılışta Michy Batshuayi'nin golüyle turnuvanın kktcbet sürpriz takımları arasında yer alan Belçika, Altouma Maroc polo'da Kanada'yı 1-0 ve 2-0 yenerek 73. ve 90. dakikalarda Abdelhamid Sabiri adına +3 kazandı. Zakaria Aboukhlal dakikalar Başka bir yerde Ziyech'in ilk yarı golü Fas tarafından Saiss tarafından ofsayt gerekçesiyle reddedilirken, Fenerbahçe'de Belçikalı Michy Batshuayi ilk 11 maçında gol attı ve 75 dakika sahada kaldı. 60. dakikada Galatasaray'dan Mertens oyuna girdi. Fas'ta Romances de Beşiktaş 90 dakika sahada kaldı.

İlk 11'i açıklanan ve maç öncesi törene katılan kaleci Bono son anda sakatlandı. Bir dönem Hatayspur formasını da giyen Munir, Fas'ta kalesini korudu.Bu kampanyanın ardından Belçika 3 puanla grupta kaldı. Fas 4 puan önde. Belçika, gruptaki son maçında 1 Aralık Perşembe günü Hırvatistan ile karşılaşacak. Fas, asını aynı gün Kanada ile paylaşacak. Beşiktaş, Dünya Kupası finali nedeniyle ara verilen Spor Toto Süper Lig'de ikinci devre akşam kktcbet giriş antrenmanının hazırlıklarına devam ediyor. BJK Nevzat Demir Tesisleri Teknik Direktörü Şenol Güneş'in rehberliğinde gerçekleştirilen eğitimin bir bölümü basın mensuplarına da açık olarak gerçekleştirildi. Dünya Kupası'nda milli takımı temsil eden Atiba Hutchinson, Walter Verhorst, Roman Seth ve Kevin Nkudu ile tedavileri devam eden Josef De Sousa ve Rashi. De Guezal da eğitime katılmadı. Beşiktaş yarın ikili antrenman gerçekleştirecek ve mücadeleye hazırlanmaya devam edecek. Eğitimin sabah bölümü medya mensuplarına da açık olacak. Beşiktaş, Almanya'da Bochum'da forma giyen Japon kanat oyuncusu Takuma Asano'yu satın almayı planlıyor ve bunun için yoğun çalışmalarına devam ediyor.