Mağazada tartıştığı müşteriye dehşeti yaşattı

Malatya'da bir alışveriş mağazasında iki müşteri arasında çıkan kavgada başına silahın kabzasıyla vurulan bir kişi yaralandı.

Mağazada tartıştığı müşteriye dehşeti yaşattı
Hasan Yağmur
Hasan YağmurGazeteci, Köşe Yazarı, Muhabir, Editör
TAKİP ET Google News ile Takip Et

Malatya’da bir alışveriş mağazasında iki müşteri arasında çıkan kavgada başına silahın kabzasıyla vurulan bir kişi yaralandı.

Olay, saat 19.00 sıralarında kent merkezi İnönü Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, cadde üzerinde faaliyet gösteren bir işyerinde müşteri olarak bulunan U.B. ile T.U. arasında tartışma çıktı. Çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken, T.U. yanında bulunan silahla U.B.’nin ayaklarına ateş açtı. U.B. şans eseri kurşunların hedefi olmaktan kurtulurken, kaçmaya çalıştığı sırada baş kısmına tabancanın kabzasıyla vurulması sonucu yaralandı.

Mağazada büyük paniğe neden olayda yaralı şahıs Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılırken, ihbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde inceleme yapan ekipler 1 adet boş kovan bulurken, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Mağazada tartıştığı müşteriye dehşeti yaşattı
Mağazada tartıştığı müşteriye dehşeti yaşattı
Mağazada tartıştığı müşteriye dehşeti yaşattı
İhlas Haber Ajansı
Hasan Yağmur

Bakmadan Geçme

Tüfenkçi: 'Malatya -Yeşilyurt - Adıyaman yolunun ihalesi aralık ayında yapılacak'
Tüfenkçi: 'Malatya -Yeşilyurt - Adıyaman yolunun ihalesi aralık ayında yapılacak'
Topsöğüt'lü çocuklar 'iyilik makası' etkinliğinde keyifli anlar yaşadılar
Topsöğüt'lü çocuklar 'iyilik makası' etkinliğinde keyifli anlar yaşadılar
Başkan Sadıkoğlu: 'Faizsiz kredi ve hibe desteği bekliyoruz'
Başkan Sadıkoğlu: 'Faizsiz kredi ve hibe desteği bekliyoruz'
Şah damarı yırtılan 16 yaşındaki çocuk erken tanı ile hayata tutundu
Şah damarı yırtılan 16 yaşındaki çocuk erken tanı ile hayata tutundu
Malatya Valisi Ersin Yazıcı göreve başladı
Malatya Valisi Ersin Yazıcı göreve başladı
Jandarma depremzede çocuklara moral oluyor
Jandarma depremzede çocuklara moral oluyor