Mağazada tartıştığı müşteriye dehşeti yaşattı

Malatya’da bir alışveriş mağazasında iki müşteri arasında çıkan kavgada başına silahın kabzasıyla vurulan bir kişi yaralandı.

Olay, saat 19.00 sıralarında kent merkezi İnönü Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, cadde üzerinde faaliyet gösteren bir işyerinde müşteri olarak bulunan U.B. ile T.U. arasında tartışma çıktı. Çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken, T.U. yanında bulunan silahla U.B.’nin ayaklarına ateş açtı. U.B. şans eseri kurşunların hedefi olmaktan kurtulurken, kaçmaya çalıştığı sırada baş kısmına tabancanın kabzasıyla vurulması sonucu yaralandı.

Mağazada büyük paniğe neden olayda yaralı şahıs Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılırken, ihbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde inceleme yapan ekipler 1 adet boş kovan bulurken, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.