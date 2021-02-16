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16 Şubat 2021 Salı 16:52

2021 Kışı Tesettür Stil Kombinleri

2021 Kışı Tesettür Stil Kombinleri
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Tesettür giyim sektöründe yer alan birbirinden güzel parçalar ile oldukça şık kombinler oluşturmanız mümkün. Ofis, özel gün ve günlük gibi farklı kategorilerde oluşturabileceğiniz bu kombinler ile bulunduğunuz ortama uyum sağlayabilirsiniz. Kış mevsimlerinin gelmesiyle birlikte havalar soğumakta ve giyim sektörüne de etkisi olmaktadır. Soğuk havaların giyim sektörüne en güzel etkilerinden biri de triko ve deri ürünlerdir. 2020-2021 sezonunda sıklıkla karşımıza çıkan deri parçalar ile kombin oluşturmak oldukça güzel sonuçlar vermektedir. Kombin oluştururken isterseniz tek parça elbiselerden de yararlanabilirsiniz. Peki, 2021 modasına uygun kış kombinleri nelerdir?

Elbise & Deri Ceket & Kemerli Bot

2021 yılının kış modasında karşımıza çıkan en önemli parçalardan biri deri kumaşlardır. Son zamanlarda deri tuniklerin ve elbiselerin raflarda yerini alması moda sektörüne yeni bir soluk getirmiştir. Siz de deri kullanımınızı tesettür elbise ile tamamlayabileceğiniz bir deri ceketten yana kullanabilirsiniz. Çeşitli desenlere sahip bir elbise, deri ceket ve zarif bir bot ile oldukça şık kombinler elde edebilirsiniz. Deri parçayı ceket yerine başka bir yerde kullanmak istiyorsanız deri tunik ve siyah pantolon ile de çeşitli kombinler elde edebilirsiniz. Deri tunikler başlı başına iddialı bir parça olduğundan kombininizi her zaman sade parçalardan oluşturmanız önem arz etmektedir.

Camel Kaban & Triko Tunik & Çizme

Camel rengi kabanlar geçmiş zamanlardan beri tercih sebebi olan joker parçalardır. Günümüzde de halen severek kullanılmaya devam eden camel kabanlar tesettür sektöründe yine toprak rengi ürünler ile kombin edilebilmektedir. Siz de Moda Merve’de yer alan ürünler arasından bir çizme ve toprak renklerinde bir tunik seçerek kombininizi tamamlayabilirsiniz.

Etek & Triko Kazak & Bağcıklı Çizme

2021 kışının en dikkat çeken kombinlerinden biri de etek ve triko kombinleridir. Katlı etek ve triko kazaklar ile elde edeceğiniz kombinlerinizi yaparken kazak yerine tuniklerden de yardım alabilirsiniz. Gözde olan bu kombini tamamlamak için ihtiyacınız olan diğer parçalar ise bağcıklı bir çizme, kombine uyumlu saat ve kombininizi tamamlayacak bir şal.

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