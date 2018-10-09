ABD’deki Türk Festivali’nde Kıvanç Tatlıtuğ standı kuruldu

ABD’de düzenlenen Türk Festivali’nde ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ standı kuruldu.

Türk-Amerikan Derneği ATA-DC tarafından Amerika’nın başkenti Washington’da bu yıl 16’ncısı düzenlenen Türk Festivali’nin en çok ziyaret edilen stantlarından biri ünlü Türk oyuncusu Kıvanç Tatlıtuğ adına açılan stant oldu. Kıvanç Tatlıtuğ hayranları tarafından açılan stantta ünlü oyuncunun maketi ve yeni dizinin afişleri sergilendi. Standı ziyaret edenler, ünlü oyuncunun maketiyle fotoğraf çektirdi.

Stanttan elde edilen gelir Türk öğrencilere

Türkiye’nin lezzetlerinden kültürüne kadar her şeyin yer aldığı festivale yakışıklı oyuncu katılamadı ama maketi kendisini aratmadı. Amerika’da yaşayan iş kadınları ve fanları tarafından açılan stanttan elde edilen gelir, ABD’de eğitim gören ancak maddi gücü yetersiz olan Türk öğrencilerin masrafları için kullanılacak.

Festivale katılan organizasyon sorumlusu Lila Feisee, Türkiye’nin ünlü oyuncusu Kıvanç Tatlıtuğ’un film ve dizilerinin Amerika’da yayınlanması için çalıştıklarını söyledi.