MAGAZİN:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

20 Temmuz 2018 Cuma 05:11

Albüm çıkartmak için 12 bin kilometre geldi

Başarılı sanatçı İsmail Ersan, yeni çıkaracağı albüm için Avusturya’dan İzmir’e geldi.Yurt dışında konserler vererek müzik hayatına devam eden usta sanatçı İsmail Ersan, 12 bin kilometreyi geride bırakarak memleketi İzmir’e geldi....

Albüm çıkartmak için 12 bin kilometre geldi
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

Başarılı sanatçı İsmail Ersan, yeni çıkaracağı albüm için Avusturya’dan İzmir’e geldi.

Yurt dışında konserler vererek müzik hayatına devam eden usta sanatçı İsmail Ersan, 12 bin kilometreyi geride bırakarak memleketi İzmir’e geldi. Müzik kariyeri için yeni bir albüm daha çıkartarak şarkılarını ölümsüzleştirmek isteyen Ersan, İzmir’de uzun süren çalışmalar sonunda ‘’Adını Sormayın Bana’’ adlı albümünü tamamladı. Yapımcı Kemal Aslan’ın üstlendiği albüm, müzik marketlerde yerini aldı. Öte yandan, usta sanatçı Ersan yeni albümünden bir parçaya klip çekmek için Avusturya’da kamera karşısına geçti. Günler süren çekimlerin ardından Ersan’ın klibi de sosyal medya platformlarında ve televizyon kanallarında yerini aldı. Yeni albümünü özellikle memleketi olan İzmir’de çıkartmak istediğini belirten Ersan, İzmir’in ilham kaynağı olduğunu ve yurt dışında kaldığı sürede İzmir’e büyük bir özlem duyduğunu ifade etti. Ayrıca, usta sanatçının yeni şarkısı dinleyicilerinden tam not aldı.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Malatya'ya 2 şehidin acısı düştü Malatya'ya 2...
Malatya'da ‘Evet' kutlaması Malatya’da ‘Evet’...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık


Bumerang - Yazarkafe


Haberi Oku