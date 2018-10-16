Antalya’da buz üstünde evlilik teklifi

Antalya’da buz pateni pistinde yapılan evlilik teklifi renkli görüntüler oluşturdu.Antalya’da faaliyet gösteren özel bir buz paten pistindeki, evlilik teklifi renkli görüntüler oluşturdu. Buz patenine gönül veren Uğur Erkan, bir süredir...

Antalya’da buz pateni pistinde yapılan evlilik teklifi renkli görüntüler oluşturdu.

Antalya’da faaliyet gösteren özel bir buz paten pistindeki, evlilik teklifi renkli görüntüler oluşturdu. Buz patenine gönül veren Uğur Erkan, bir süredir sevgili olduğu kendisi gibi buz pateni aşığı Ayşe Işık’a evlilik teklifinde bulunmak için plan yaptı.

Her zaman paten yaptıkları Magic İce buz pisti yetkilileriyle görüşen Uğur Erkan, gerekli hazırlıklarını yaptı. Normal bir gün gibi paten pistine gelen Uğur Erkan, kaydıkları esnada bir anda dizlerinin üstüne çöküp kız arkadaşına evlilik teklif etti. Ayşe Işık’tan ‘evet’ cevabı alan Uğur Erkan ve sevgilini izleyiciler uzun süre alkışladı. Pist görevlileri de genç çiftin üzerine kar yağdırdı.

Antrenör Tufan Kaya, "Bizim içinde büyük bir sürpriz oldu, çiftimize elimizden gelen desteği yaparak onların bu mutlu gününe şahitlik etmenin gururunu yaşadık. Onlara özel kar ve ışık şovlarımız ile günlerini renklendirdik. Ömür boyu sağlık ve mutluluk dileriz" dedi.