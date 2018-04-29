Antalya’da Muazzez Ersoy konseri

Muazzez Ersoy, Antalya’nın Kumluca Belediyesi tarafından bu yıl 19’uncusu düzenlenen Tarım ve Seracılık Festivali kapsamında konser verdi.

Muazzez Ersoy, Antalya’nın Kumluca Belediyesi tarafından bu yıl 19’uncusu düzenlenen Tarım ve Seracılık Festivali kapsamında konser verdi.

Karatepe Stadı’nda gerçekleştirilen konser öncesi festival tertip komitesi ve gecenin sponsorlarına plaket verildi. Muazzez Ersoy’a, Kumluca Cumhuriyet Başsavcısı Tolgahan Altınay sanatçının adının yazdığı ve Türk bayrağının bulunduğu poşu hediye etti. Muazzez Ersoy poşuyu görünce, “Üzerinde adım yazıyor. Birde bayrağımızın resmi var. Bayrağımız ilelebet yaşayacak, var olacak” dedi.

Yaklaşık iki saat sahnede kalan Ersoy, sevilen parçalarını seslendirdi. Zaman zaman hayranlarıyla fotoğraf çektirip, şarkılarını birlikte söyleyen Ersoy, alanda nostalji rüzgarı estirdi.