Barış Manço anısına single ve klip

Single ve klip hakkında kısa bir açıklama yapan Hakan Ergün " Bizler Barış ağbinin şarkıları ile büyüdük. Onun sayesinde ıspanak yemeyi, araçların arka koltuklarında oturmayı, diş fırçalamayı sevdik. Bende manevi bir değeri olan "Ahmet Beyin Ceketi" adlı şarkısına single yapıp klip çektim. Bugün müzik dünyasında olmamın en büyük sebeplerinden biri olan Barış Manço'ya saygı ve teşekkür anlamında yaptığım çalışmada gitarda Gür Akad, Can Güney, bas gitarda Cem Gürel eşlik ederken şarkımızın aranjesini de Ozan Gümrükçü yaptı. Şarkımızın klibinde yönetmen koltuğunda Osman Pekyol oturdu ve herkesin beğeneceğini tahmin ettiğim güzel bir şarkı ve klip çıktı. Klibimiz Net etiketi ile YouTube kanalında yayına girecek" dedi.

MGH - Özel Haber