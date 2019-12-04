MAGAZİN:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

04 Aralık 2019 Çarşamba 13:04

Barış Manço anısına single ve klip

Başarılı rockçı Hakan Ergün Barış Manço'nun unutulmaz eserlerinden birisi olan Ahmet Beyin Ceketi adlı şarkısını single olarak çıkardı ve bu şarkısını çektiği güzel bir kliple taçlandırdı.

Barış Manço anısına single ve klip
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner693

Single ve klip hakkında kısa bir açıklama yapan Hakan Ergün " Bizler Barış ağbinin şarkıları ile büyüdük. Onun sayesinde ıspanak yemeyi, araçların arka koltuklarında oturmayı, diş fırçalamayı sevdik. Bende manevi bir değeri olan "Ahmet Beyin Ceketi" adlı şarkısına single yapıp klip çektim. Bugün müzik dünyasında olmamın en büyük sebeplerinden biri olan Barış Manço'ya saygı ve teşekkür anlamında yaptığım çalışmada gitarda Gür Akad, Can Güney, bas gitarda Cem Gürel eşlik ederken şarkımızın aranjesini de Ozan Gümrükçü yaptı. Şarkımızın klibinde yönetmen koltuğunda Osman Pekyol oturdu ve herkesin beğeneceğini tahmin ettiğim güzel bir şarkı ve klip çıktı. Klibimiz Net etiketi ile YouTube kanalında yayına girecek" dedi.



MGH - Özel Haber
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhls Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz daha Önce İHA Abonesiydi. Kaynağı belirtilmeyen bu tür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.

İlgili Galeriler
23. Malatya Kayısı Festivali Kortej Yürüyüşü 23. Malatya Kayısı...
Malatya'da Kayısı Hasadı Başladı Malatya’da Kayısı...
Büyükşehir Belediyesi'nin Organize Ettiği 13. Tarım Fuarı Açıldı Büyükşehir Belediyesi’nin...
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Malatya Mitingi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın...
Anahtar Kelimeler
Barış Manço Anısına Single Ve KlipHakan Ergün
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Deniz Tunca TV 8 Ekranına Transfer Oldu Deniz Tunca TV 8 Ekranına Transfer Oldu
Adana’da ’Hedefim Sensin’ filminin ilk gösterimini Ata Demirer ve Demet Akbağ hayranlarıyla izledi Adana’da ’Hedefim Sensin’ filminin ilk gösterimini...
Fenomen yeniden seyirciyle buluşmaya hazırlanıyor Fenomen yeniden seyirciyle buluşmaya hazırlanıyor
Mahkemeden Demet Şener’e kötü haber Mahkemeden Demet Şener’e kötü haber
Şeyma Subaşı, Miami’ye gitti Şeyma Subaşı, Miami’ye gitti
Rober Hatemo sahte tıklamalara isyan etti Rober Hatemo sahte tıklamalara isyan etti
Ece Erken’e ‘gizlilik’ şoku Ece Erken’e ‘gizlilik’ şoku
İzmirli model sokak hayvanlarının umudu oldu İzmirli model sokak hayvanlarının umudu oldu
Şarkıcı Çılgın Sedat, sahne enerjisini hamsili börek ve fındıktan aldı Şarkıcı Çılgın Sedat, sahne enerjisini hamsili...
TGRT EU’da ’Seç Seçebilirsen’ adlı yarışma programı başlıyor TGRT EU’da ’Seç Seçebilirsen’ adlı yarışma...
Nevşehir’de Aleyna Tilki rüzgarı esti Nevşehir’de Aleyna Tilki rüzgarı esti
Pascal Nouma sahnede sevgilisi ile görüntülü sohbet etti Pascal Nouma sahnede sevgilisi ile görüntülü sohbet...
"Kaç baba kaç" tiyatro oyunu için salon doldu taştı "Kaç baba kaç" tiyatro oyunu için salon...
Bilecik’te sahne alan "Arabesk Müzikali" ayakta alkışlandı Bilecik’te sahne alan "Arabesk Müzikali"...
Rap sanatçısı Joker: "Rap müziği uyuşturucu çağrıştırmamalı" Rap sanatçısı Joker: "Rap müziği uyuşturucu...
Yukarı Çık
banner687
banner691

Deniz Tunca TV 8 Ekranına Transfer Oldu
Kendisini televizyon alanında da ispatlayan Deniz Tunca, "İş'te Moda"yla TV 8 ekranlarında...

Haberi Oku