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21 Temmuz 2018 Cumartesi 16:26

Buray İnegöl’ü salladı

Ünlü popçu Buray, Bursa’nın İnegöl ilçesinde hayranlarıyla buluştu.İnegöl Belediyesi’nin bu yıl 31’incisini düzenlediği Uluslararası Kültür Sanat Festivali sürüyor. Cuma akşamı popçu Buray İnegöllülerle buluştu. Genç şarkıcı...

Buray İnegöl'ü salladı
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Ünlü popçu Buray, Bursa’nın İnegöl ilçesinde hayranlarıyla buluştu.

İnegöl Belediyesi’nin bu yıl 31’incisini düzenlediği Uluslararası Kültür Sanat Festivali sürüyor. Cuma akşamı popçu Buray İnegöllülerle buluştu. Genç şarkıcı hayranlarını coşturdu. Nikah dairesi önünde gerçekleştirilen konserde Buray hayranları saatler öncesinden alana gelerek ön kısımlardan yer tuttu. İnegöllülerin sevgi seliyle şarkılarını seslendiren ünlü popçuya, hayranları da eşlik etti. Konseri Belediye Başkanı Alper Taban da takip etti. Taban sahneye davet edildi. Alper Taban, kısa süre kaldığı sahnede sanatçıya konserin anısına fincan takımı hediye etti. Taban, “Açıkçası çok kıskandığımı ifade etmek istiyorum. Pek çok programlar yaptık, sizleri göremedik. Buray kardeşimiz geldi, buraları doldurdunuz. Kendisine de ifade ettim, kendisiyle ne kadar kıvanç duysa azdır” dedi.
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