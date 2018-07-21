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21 Temmuz 2018 Cumartesi 09:38

Bursa Festivali’nin finaline Teoman damgası

Bursa Büyükşehir Belediyesi adına Bursa Kültür Sanat ve Turizm Vakfı tarafından düzenlenen 57. Uluslararası Bursa Festivalinin final gecesi Türk rock müziğinin başarılı şarkıcı ve söz yazarlarından Teoman’ı ağırladı.

Bursa Festivali'nin finaline Teoman damgası
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Bursa Büyükşehir Belediyesi adına Bursa Kültür Sanat ve Turizm Vakfı tarafından düzenlenen 57. Uluslararası Bursa Festivalinin final gecesi Türk rock müziğinin başarılı şarkıcı ve söz yazarlarından Teoman’ı ağırladı.

Sertab Erener, Ümit Besen, Pamela, Emel Sayın, Emre Altuğ, DespinaVandi, Ayo gibi birbirinden ünlü sanatçıları ağırlayan 57. Uluslararası Bursa Festivalinin final gecesinde rock müziğin ustası Teoman sahne aldı. Kültürpark Açık Hava Tiyatrosu’nda gerçekleştirilen konserde sevenleriyle bir araya gelen Teoman, en güzel şarkılarını Bursalı hayranları için seslendirdi. Bursa’da heyecanla beklenen konserin biletleri daha festivalin ilk günlerinde tükenirken, Teoman’ı yaklaşık 5 bin kişi coşkuyla dinledi. Sempatik tavırlarıyla hayranları mest eden Teoman, iki saat süren konserde sevilen şarkılarını söyledi. Konserin ilk dakikalarından itibaren yüksek performans sahneleyen sanatçıyı sevenleri alkışlarıyla taçlandırdı. Sahne performansı ve güçlü sesiyle dikkatleri çeken Teoman, ‘Papatya, Renkli Rüyalar Oteli, Serseri’ gibi sevilen şarkılarından oluşan özel repertuvarıyla festivale adını altın harflerle yazdırdı.
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