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12 Ekim 2018 Cuma 10:21

Bursa’da Edip Akbayram coşkusu

Edip Akbayram, Bursa’nın Mudanya ilçesindeki konserinde Mütareke Meydanı’nı dolduran binlerce kişiyi coşturdu.Mudanya Mütarekesi’nin 96. yıldönümü kapsamında düzenlenen etkinlikler, Edip Akbayram konseriyle sona erdi. Kutlamalar kapsamında...

Bursa'da Edip Akbayram coşkusu
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Edip Akbayram, Bursa’nın Mudanya ilçesindeki konserinde Mütareke Meydanı’nı dolduran binlerce kişiyi coşturdu.

Mudanya Mütarekesi’nin 96. yıldönümü kapsamında düzenlenen etkinlikler, Edip Akbayram konseriyle sona erdi. Kutlamalar kapsamında İskele Meydanı’ndan başlayıp Mütareke Meydanı’nda son bulan barış ve kardeşlik yürüyüşünün ardından, halkoyunları gösterileri gerçekleştirildi.

“Eşkıya dünyaya hükümdar olmaz” adlı şarkısıyla izleyicilerin karşısına çıkan Edip Akbayram, Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluş temellerini atan Mudanya Mütarekesi’nin yıldönümünde, Mudanya’da türküleri paylaşmak adına mutlu olduklarını dile getirerek, "Türkiye Cumhuriyeti’ni emperyalist güçlerin elinden, yıllarca büyük savaşlar kazanarak elde eden ve bize bağımsızlığımızı, özgürlüğümüzü, çağdaşlığımızı ve evrenselliğimizi veren dünyanın en büyük devrimcisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü şükranla, minnetle ve saygıyla anmanın onurunu yaşıyorum” dedi.

“Aşk olsun sana çocuk”, “Bekle bizi İstanbul”, “Aldırma gönül” gibi sevilen şarkılarını seslendiren Akbayram’a; hayranları coşkuyla eşlik etti. Yaklaşık 2 saat süren konserin ardından Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, Edip Akbayram’a çiçek vererek teşekkür etti.
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