Bursa’da Emel Sayın ve Emre Altuğ rüzgarı

Uluslararası Bursa Festivali’nde sahne alan Emel Sayın ile Emre Altuğ müzikseverlere unutulmaz bir gece yaşattı.Bursa Büyükşehir Belediyesi adına Bursa Kültür Sanat ve Turizm Vakfı (BKSTV) koordinasyonuyla gerçekleşen 57. Uluslararası Bursa...

Uluslararası Bursa Festivali’nde sahne alan Emel Sayın ile Emre Altuğ müzikseverlere unutulmaz bir gece yaşattı.

Bursa Büyükşehir Belediyesi adına Bursa Kültür Sanat ve Turizm Vakfı (BKSTV) koordinasyonuyla gerçekleşen 57. Uluslararası Bursa Festivali Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu’nda gerçekleşti.

Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu’nda gerçekleştirilen konsere müzikseverler yoğun ilgi gösterdi.

Konserde Emre Altuğ, "Su Gibisin", "Gidecek Yerim Mi Var" ve "Aşkı Kıyamet"in de aralarında bulunduğu şarkılarını seslendirdi.Türk Sanat Müziği sanatçısı Emel Sayın da "Feride", "Rüyalar Gerçek Olsa" isimli şarkılarını Bursalı sevenleriyle söyledi.

Konser sonunda Emel Sayın ve Emre Altuğ uzun süre alkış aldı.