Cem Özer, film setinde ayağını kırdı

Sinan Çetin’in yönettiği yeni filmin Afyonkarahisar’daki çekimleri sırasında başrol oyuncusu Cem Özer’in sette ayağını kırarak hastaneye kaldırıldığı bildirildi.

Afyonkarahisar’ın Sinanpaşa ilçesi Balmahmut köyünde Sinan Çetin’in yönettiği yeni filmin çekimleri sırasında oyuncu Cem Özer’in sette ayak bileğini kırdığı öğrenildi. Afyonkarahisar Devlet Hastanesine kaldırılan Cem Özer’in ameliyata alındığı bildirildi. Amaliyatı halen devam eden Özer’in sağlık durumuyla ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.