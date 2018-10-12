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12 Ekim 2018 Cuma 18:07

Cem Özer; “Kendi kazdığımız çukura düştüm”

Afyonkarahisar’daki film çekimleri sırasında yüksekten düşerek ayağını kıran Cem Özer’in tedavisi Afyonkarahisar Devlet Hastanesi’nde sürüyor. Moralinin iyi olduğu gözlenen Cem Özer, “Kendi kazdığımız çukura düştüm” dedi.Çekimleri...

Cem Özer; 'Kendi kazdığımız çukura düştüm”
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Afyonkarahisar’daki film çekimleri sırasında yüksekten düşerek ayağını kıran Cem Özer’in tedavisi Afyonkarahisar Devlet Hastanesi’nde sürüyor. Moralinin iyi olduğu gözlenen Cem Özer, “Kendi kazdığımız çukura düştüm” dedi.

Çekimleri Afyonkarahisar’da devam eden yeni filmin çekimlerinde sette yüksekten düşerek sağ ayak bileğini kıran Cem Özer’in tedavisi sürüyor. Afyonkarahisar Devlet Hastanesi Başhekimi Mehmet Duran, Cem Özer’in sağlık durumu hakkında yaptığı açıklamada, “Hastamız yaklaşık 10 saat önce hastanemiz acil servisine başvurdu. Yüksekten düşme sonucu başvurmuştu. Yapılan tehkikler ve tahliller sonucunda hastanın sağ ayak bileğinde kırığın olduğu tespit edildi. Bunun üzerine ortapedi doktorumuzca, ortapedi kliğiniğine yatırılarak hastanın operasyon için gerekli hazırlıklar yapılıyor. Hastaya önümüzdeki günlerde ne yapılacağı hususunda karar vereceğiz” dedi.

Moralinin çok iyi olduğu gözlenen Cem Özer, kendi kazdıkları çukura düştüklerini söyledi. Özer “Hastaneyi çok güzel buldum. Zaten hastaneleri güzel yapan içindeki insanlardır” dedi.

Meydana gelen talihsiz kazaya ilişkinde Özer, “Düştüm, kendi kazdığımız çukura düştüm” dedi.
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