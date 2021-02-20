Contra Kimdir? Şarkıları Nelerdir?

Müzik dünyasında birçok farklı müzik türü bulunmaktadır. Bu müzik türlerinde eserler ortaya koyan sanatçıları takip edenler vardır. Rap müzik türü de son yıllarda özellikle gençler arasında çokça dinlenmektedir. Hızlı ve biraz da sözleri sert olan bu müzik türü çok beğenilmektedir. Bu müzik türünde eserler veren şarkıcılardan en çok tanınanlardan biri de Contra’dır. Sahne adı Contra olarak bilinen Çağdaş Terzi rap şarkıcısı olarak tanınır.

Çağdaş Terzi 18 Ekim 1989 tarihinde İstanbul’da dünyaya gelmiştir. Ses tınısı Eminem adlı şarkıcıya benzetilen Contra ilk albümünü 2012 yılında ‘İnanılmaz’ adıyla yayınlamıştır. Bu albümünde ki ‘Ölü’ adlı parçası ile kendinden söz ettirmeyi başarmıştır. Aynı zamanda Contra yaptığı ritim türlerine göre söz yazarlığı yapıyor. Bu sayede adından söz ettirmeyi başaran Contra dijital müzik dünyasında adından sıkla söz ettirmektedir. 2012 yılında çıkardığı albüm ile şarkıları en çok tıklaması alan şarkıcılar arasına girmiştir. Özellikle rap dünyasında adından sıklıkla söz ettiren Contra en son ‘Hitz En Şitz ‘ adlı albümünü yayınlamıştır. Bu albüm ise hala en çok indirilenler arasında olup, devam etmektedir.

Contra ve Şarkıları

Sahne adı Contra olan Çağdaş Terzi rap dünyasında sınır tanımaz sözleri ile biliniyor. Hayat düzenine ve aşka dair yazdığı sözleri ile dikkat çeken Contra dinleyicileri tarafından oldukça sevilmektedir. Özellikle ‘Zebani’ adlı kitlelere yönelik yaptığı şarkı ile son dönemlerde ses getirmiştir. Bununla birlikte belli başlı şarkıları hala en çok tıklanan şarkılar arasına girmeye devam ediyor.

Contra sözlerini kendi yazdığı şarkılar ile popülerliğini korumaktadır. Özellikle Kibir ve Ters Yön şarkıları çok dinlenen şarkılardan olup arasına girmiştir. Bu şarkılara ek olarak en son çıkarttığı single parça olan ile ulaşabilirsiniz. Aynı zamanda Contra hiçbir plak şirketi ile anlaşmayı tercih etmemiştir. Bunun yerine şarkılarını ve albümlerini dijital ortamdan yayınlamıştır. Bu sayede dinleyicilerine ulaşan Contra dijital mecrada adından sıklıkla söz ettirmeyi başarıyor. Tanınmış kişilerle de düet yapan Contra bu sayede rap dünyasında her zaman üst sıralarda kalmayı başarmıştır.