Deniz Tunca TV 8 Ekranına Transfer Oldu

Yine Deniz Tunca ‘ nın yapımcılığını ve sunuculuğunu üstleneceği proğram "İş'te Moda" TV8 ekranlarında devam edecek.



Yenilikçi yapımlarla televizyonun genç ekranı TV 8,5'a transfer olan "İş'te Moda"da Deniz Tunca iş dünyasının, sağlığın, ekonominin, güzelliğin; kısacası hayatın modasını araştırıyor.



En özel konu ve konularıyla "İş'te Moda" en yeniyi, trendleri ve en iyiyi seyirciye sunacak.



Büyük beğeni toplayan program hafta içi her gün 08:30 - 10:30 arası büyük sürprizlerle geliyor.

MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)