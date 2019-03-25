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25 Mart 2019 Pazartesi 11:28

Deniz Tunca TV 8 Ekranına Transfer Oldu

Kendisini televizyon alanında da ispatlayan Deniz Tunca, "İş'te Moda"yla TV 8 ekranlarında modanın nabzını yeniden tutmaya hazırlanıyor.

Deniz Tunca TV 8 Ekranına Transfer Oldu
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Yine Deniz Tunca ‘ nın yapımcılığını ve sunuculuğunu üstleneceği proğram "İş'te Moda" TV8 ekranlarında devam edecek.

Yenilikçi yapımlarla televizyonun genç ekranı TV 8,5'a transfer olan "İş'te Moda"da Deniz Tunca iş dünyasının, sağlığın, ekonominin, güzelliğin; kısacası hayatın modasını araştırıyor.

En özel konu ve konularıyla "İş'te Moda" en yeniyi, trendleri ve en iyiyi seyirciye sunacak.

Büyük beğeni toplayan program hafta içi her gün 08:30 - 10:30 arası büyük sürprizlerle geliyor.



MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)
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