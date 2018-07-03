MAGAZİN:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

03 Temmuz 2018 Salı 23:21

Diva o sesi kaçırmadı

"Diva" Bülent Ersoy, Popstar 2018 yarışmasında birinci olan Edirneli Salih Zülüfoğlu’nu kadrosuna aldı. Salih Zülüfoğlu artık Ersoy’un vokalliğini yapacak.Popstar 2018 yarışmasının jüri üyesi Bülent Ersoy, yarışmanın ardından...

Diva o sesi kaçırmadı
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

"Diva" Bülent Ersoy, Popstar 2018 yarışmasında birinci olan Edirneli Salih Zülüfoğlu’nu kadrosuna aldı. Salih Zülüfoğlu artık Ersoy’un vokalliğini yapacak.

Popstar 2018 yarışmasının jüri üyesi Bülent Ersoy, yarışmanın ardından çok zaman geçmeden yarışma birincisi Edirneli Salih Zülüfoğlu’nu kadrosuna aldı. 14 Temmuz’da İzmir Çeşme’de Açık Hava Amfi Tiyatrosu’nda sahne alacak Ersoy’un arkasında Edirneli Salih Zülüfoğlu da yer alacak.

Zülüfoğlu, yarışmada gösterdiği performansla iki kez Bülent Ersoy’a nota kağıtlarını attırmış, Ersoy bir yorumunda "Bu çocukta kendimi görüyorum" ifadelerini kullanmıştı.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Malatya'ya 2 şehidin acısı düştü Malatya'ya 2...
Malatya'da ‘Evet' kutlaması Malatya’da ‘Evet’...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık


Bumerang - Yazarkafe


Haberi Oku