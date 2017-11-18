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18 Kasım 2017 Cumartesi 23:08

Dünya şampiyonları dünya evine girdiler

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan Seka Deniz Düğün Salonu, dünya karate şampiyonları Umay Tokcan ile Burak Uygun’un düğünü ile açıldı.

Dünya şampiyonları dünya evine girdiler
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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan Seka Deniz Düğün Salonu, dünya karate şampiyonları Umay Tokcan ile Burak Uygun’un düğünü ile açıldı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılanan Seka Deniz Düğün Salonu, Kağıtsporlu dünya karate şampiyonu Umay Tokcan ile İstanbul Büyükşehir Belediyesinin dünya şampiyonu Burak Uygun’un düğünü ile açıldı.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, Türkiye Karate Federasyonu Başkanı Esat Delihasan, AK Parti Kocaeli İl Başkanı Şemsettin Ceyhan ve konukların katılımıyla gerçekleşen düğün, gelin ve damadın tekne ile düğün salonuna gelmesiyle başladı. Ardından düğün salonuna giren Umay Tokcan ile Burak Uygun, Başkan Karaosmanoğlu ile bir araya geldi.

Dünya karate şampiyonları Umay Tokcan ile Burak Uygun’a sporda elde ettikleri başarıyı, mutluluğu ve onuru evliliklerinde de görmek istediğini söyleyen Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, “Kendi mecralarında başarıdan başarıya koşmuş iki değerli gencimiz. Onların mutluluklarına ortak olmak için onlarla birlikteyiz. İnşallah aynı başarıyı evlilik hayatlarında da sürdürecekler. Evlilik hayatlarında başarı ne demek, mutluluk demek. Bu kadar güzel başarıları da elde eden, mutluluğu da elde edecektir. Yolunuz açık olsun” dileklerinde bulundu.

Başkan Karaosmanoğlu’nun konuşmasının ardından düğün gelin ve damadın ilk danslarıyla devam etti.

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