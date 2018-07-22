Ebru Yaşar sevilen şarkılarını seslendirdi

Arabesk-Pop tarzındaki müzikleriyle tanınan ünlü şarkıcı Ebru Yaşar Balıkesir’de bir düğünde sahne aldı.Özel bir davetle Balıkesir’de bir düğünde sahneye çıkan Ebru Yaşar şarkılarıyla hayranlarını mest etti. Sahneye sevilen...

Arabesk-Pop tarzındaki müzikleriyle tanınan ünlü şarkıcı Ebru Yaşar Balıkesir’de bir düğünde sahne aldı.

Özel bir davetle Balıkesir’de bir düğünde sahneye çıkan Ebru Yaşar şarkılarıyla hayranlarını mest etti. Sahneye sevilen şarkısı ’Nasıl uyuyorsun’ ile çıkan Ebru Yaşar hareketli şarkılarıyla devam etti. Özellikle “Seni Anan Benim İçin Doğurmuş” şarkısı ile davetlilerden büyük alkış topladı. Çocuk hayranlarıyla da yakından ilgilenen Ebru Yaşar, şarkılarını hayranlarıyla birlikte söyledi.

Şarkıcı Yaşar, ayrıca dünya evine giren genç çiftede mutluluklar diledi.