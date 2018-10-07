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07 Ekim 2018 Pazar 14:47

Edirne’de Yıldız Tilbe rüzgarı

EDİRNE (İHA) – Edirne Müzik Festivali’nde sahne alan ünlü sanatçı Yıldız Tilbe, hayranlarını unutulmaz şarkılarıyla ve danslarıyla coşturdu.5-7 Ekim tarihleri arasında düzenlenen Edirne Müzik Festivali’nin 2’nci gecesinin finalinde...

Edirne'de Yıldız Tilbe rüzgarı
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EDİRNE (İHA) – Edirne Müzik Festivali’nde sahne alan ünlü sanatçı Yıldız Tilbe, hayranlarını unutulmaz şarkılarıyla ve danslarıyla coşturdu.

5-7 Ekim tarihleri arasında düzenlenen Edirne Müzik Festivali’nin 2’nci gecesinin finalinde ünlü sanatçı Yıldız Tilbe sahne aldı. Eski ve yeni şarkılarını seslendiren Tilbe, hayranlarına unutulmaz bir gece yattı. Ünlü şarkıcı, zaman zaman kıyafetinden dolayı sahnede zor anlar yaşadı. Yüksek topuklu ayakkabıyla sahneye çıkan Tilbe, uzun elbisenin azizliğine uğramamak için topuklu ayakkabılarını sahnede değiştirip yerine spor ayakkabı giymeyi tercih etti. Binlerce kişinin izlediği konserde 2 saat sahnede kalan Tilbe, kendine has tavır ve danslarıyla geceye damgasını vurdu.
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