Emre Kaya Antalya’da hayranlarıyla buluştu

Yeni single “Rüzgar” ile büyük beğeni toplayan ünlü popçu Emre Kaya, Antalya’da verdiği konserle hayranlarıyla buluştu.

Yeni single “Rüzgar” ile büyük beğeni toplayan ünlü popçu Emre Kaya konser programlarına ara vermeden devam ediyor. Kaya, Antalya’da bir otelde hayranlarıyla buluştu. Tatilciler tarafından özel ilgi gören ve gençlerin yoğun talepleriyle sahneye çıkan Kaya, her biri hit olan birbirinden güzel eserlerini hayranlarıyla birlikte seslendirdi.

Emre Kaya şarkılarına eşlik eden tatilciler, ünlü popçuyu görüntülemek için birbirleriyle yarıştı.