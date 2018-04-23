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23 Nisan 2018 Pazartesi 17:23

Emre Kaya: "Çok iddialıyım"

Şarkıcı ve Bestekar Emre Kaya iddialı konuştu. Kaya, "Bu yaz çok iddialıyım" dedi.Şarkıcı ve bestekar Emre Kaya, gazetecilerle yaptığı sohbette bu yaz oldukça iddialı olduğunu söyledi. Önceki gece Nişantaşı’nda bir mekan çıkışında...

Emre Kaya: 'Çok iddialıyım'
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Şarkıcı ve Bestekar Emre Kaya iddialı konuştu. Kaya, "Bu yaz çok iddialıyım" dedi.

Şarkıcı ve bestekar Emre Kaya, gazetecilerle yaptığı sohbette bu yaz oldukça iddialı olduğunu söyledi. Önceki gece Nişantaşı’nda bir mekan çıkışında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Kaya, ’Bu yaz herkes benim şarkılarımı konuşacak, çok iddialıyım ’dedi. Bu açıklamasının ardından Kaya, yeni satın aldığı lüks aracıyla gözlerden kayboldu.
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