MAGAZİN:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

02 Mayıs 2018 Çarşamba 10:20

Emre Kaya’nın konser serisi 4 Mayıs’ta başlıyor

Emre Kaya, yaz aylarının yaklaşmasıyla konser serisine başlıyor. 4 Mayıs’ta konserlerine başlayacak ünlü sanatçı, şimdiden 45 konserlik anlaşma yaptı.Türk pop müziğinin başarılı isimlerinden Emre Kaya, yaz aylarının yaklaşmasıyla...

Emre Kaya'nın konser serisi 4 Mayıs'ta başlıyor
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

Emre Kaya, yaz aylarının yaklaşmasıyla konser serisine başlıyor. 4 Mayıs’ta konserlerine başlayacak ünlü sanatçı, şimdiden 45 konserlik anlaşma yaptı.

Türk pop müziğinin başarılı isimlerinden Emre Kaya, yaz aylarının yaklaşmasıyla konser maratonuna başlıyor. Konserlerine 4 Mayıs Cuma günü MOİ Sahne’de başlayacak başarılı sanatçı, en sevilen hareketli ve duygusal parçalarıyla sevenlerine unutulmaz bir konser akşamı yaşatacak. Yaklaşık 2.5 saat sahneden kalacak olan Kaya, ‘Rüzgar’, ‘Esaret’, ‘Teşekkür Ederim’, ‘Yapboz’ ve ‘Toz’ gibi şarkılarını seslendirecek.

45 konserlik anlaşma

Emre Kaya konser maratonunda İstanbul’daki sahnesinin ardından Viyana, Alanya, Bodrum, Fethiye ve Marmaris gibi hem yurt içinde hem de yurt dışındaki şehirlerde hayranlarıyla buluşacak.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Malatya'ya 2 şehidin acısı düştü Malatya'ya 2...
Malatya'da ‘Evet' kutlaması Malatya’da ‘Evet’...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık


Bumerang - Yazarkafe


Haberi Oku