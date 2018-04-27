’Engin abi’ pozu akımı

TOKAT (İHA) – Cem Yılmaz ve Acun Ilıcalı’nın güldüremediği Engin Akkaya, verdiği ’Engin Abi’ pozu ile bir akım başlattı. Ünlülerin ve yurt dışından Michael Rubens Bloomberg’in de katıldığı ’Engin Abi’ pozunu evlenecek çiftler ve mezun olan öğrenciler de veriyor.

TOKAT (İHA) – Cem Yılmaz ve Acun Ilıcalı’nın güldüremediği Engin Akkaya, verdiği ’Engin Abi’ pozu ile bir akım başlattı. Ünlülerin ve yurt dışından Michael Rubens Bloomberg’in de katıldığı ’Engin Abi’ pozunu evlenecek çiftler ve mezun olan öğrenciler de veriyor.

İlk ’Engin Abi’ pozunu Acun Ilıcalı verirken 2014 yılında İstanbul’da bir üniversite mezuniyet törenine konuşmacı olarak katılan New York City’nin 108’inci belediye başkanı ve 35,5 milyar dolarlık kişisel servetiyle dünyanın en zengin 8’inci kişisi Michael Rubens Bloomberg verdi. Engin Abi pozunu veren ünlüler arasında, Rıdvan Dilmen, Kenan Doğulu, Melek Baykal, Ömür Gedik, Burak Özçivit, Kaan Urgancıoğlu, Nusret Gökçe ve İş adamı Ali Ağaoğlu yer alıyor. Engin Abi pozu zamanla yayılarak evlenecek çiftler ve mezun olan öğrencilere tarafından da verilmeye başlandı.

Engin Akkaya, ’Engin Abi’ pozunun artık bilinir olduğunu belirterek, "Karşılaştığım, tanıştığım ünlüler bile ’Engin Abi’ pozu verdi. Başta Acun Ilıcalı, Rıdvan Dilmen, en önemlisi de Amerikalı Michael Rubens Bloomberg var. Konuşmasında benden bahsedince sonra tanıştık, ’Engin Abi’ pozu aldık. Yani ikinci hayatımda ’Engin Abi’ ile birlikte ’Engin Abi’ pozu da böyle bilinir oldu. Hatta düğünlere gidiyorum. Orada bile Engin Abi gel Engin Abi pozu alalım diyenler var. Engin Abi pozu vermediğimiz kimse kalmadı. Bu da benimle birlikte öne çıkan bir olay oldu" dedi.

Engin Akkaya, 10 yıl önce geçirdiği beyin kanaması sonucu ne ağlıyor, ne gülüyor ve çift görüyor. Zile’nin Narlı Kışla köyünde 1977 yılında doğan Engin Akkaya, 1999 yılında askerlik görevinden sonra Üniversitesinde çalışmaya başladı. 10 yıl önce bir sabah uyandığında beyin kanaması geçiren Akkaya, 33 gün yoğun bakımda kaldı. Akkaya’nın hayatı bugünden sonra değişti. Kendine geldiğinde çift görüyordu ve 1 yıl sonra çevresinden gelen tepkiler üzerine ne güldüğü ve ne ağladığını fark etti. Yüzde 76 engelli raporu olan Akkaya’yı Cem Yılmaz ve Acun Ilıcalı dahi güldüremedi. Üniversitede ve ünlüler arasında sevilen bir insan olarak ikinci hayatında ’Engin Abi’ olarak tanınmaya başladı. Verdiği Engin abi pozuyla da fenomen oldu.