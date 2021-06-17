Ezgi Doğan; Aris Malatya Şubesini ziyaret ediyor!

Türkiye’nin en büyük güzellik merkezlerinin yöneticisi olan ve bu alanda büyük bir şöhret yakalayan Ezgi Doğan, Malatya Güzellik Merkezi’ni ziyaret ediyor. Ziyaret gününde büyük indirimler Malatyalıları bekliyor!

Malatya’nın En Büyük Güzellik Merkezinde Büyük Fırsatlar!

Türkiye’nin en büyük güzellik merkezinin yöneticisi Ezgi Doğan, Malatya şubesine ziyaret gerçekleştirecek. Ziyarete özel olarak gün boyunca sürpriz fırsatlar, hediyeler ve özel indirimler tüm Malatyalılara sunulacak!

Malatya’ya Yapılan İlk Ziyaret!

Türkiye’nin en tanınan güzellik merkezi yöneticisi Ezgi Doğan’ın bu ziyareti uzun zaman sonra bir ilk olacak. Bu anlamlı ziyaret dolayısıyla şubede büyük fırsatlar Malatya halkına sunulacak. Ziyarete Ezgi Doğan, Çukurambar Güzellik Merkezi ekibi ile katılacak.

Ezgi Doğan’ın Malatya Ziyareti Ne Zaman?

Büyük bir heyecanla beklenen ziyaret öncesi takvim de netleşti. Ezgi Doğan’ın Malatya Şubesi ziyareti 19 Haziran 2021 Cumartesi günü gerçekleşecek.

Malatya’ya Özel Büyük İndirimler!

Ezgi Doğan ve ekibinin Malatya ziyareti öncesinde büyük bir indirim planlaması da hazırlandı. Malatya’ya özel 19 Haziran tarihinde yapılacak indirimlerden herkes faydalanabilecek.

Hijyen Ödüllü Tek Güzellik Merkezi

Ezgi Doğan Güzellik Merkezinin en büyük özelliklerinden birisi de Türkiye’de hijyen ödülüne sahip tek güzellik merkezi olması. Türkiye’de yapılan araştırma çalışmalarında da memnuniyet oranı en yüksek güzellik merkezi seçildi. Kadrosu ve hizmet sunduğu alan olarak da Ezgi Doğan Güzellik Merkezi, Türkiye’nin en büyük güzellik merkezi olma özelliğine sahip.

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