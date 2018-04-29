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29 Nisan 2018 Pazar 14:14

First Lady Macron: “Melania Trump hapis hayatı yaşıyor”

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un eşi Brigitte Macron, ABD ziyaretine ilişkin merak edilenleri Fransız medyasına aktardı. Melania Trump’ın hapis hayatı yaşadığını söyleyen Brigitte Macron, “Beyaz Saray’ın penceresini bile açamıyor” dedi.

First Lady Macron: 'Melania Trump hapis hayatı yaşıyor”
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Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un eşi Brigitte Macron, ABD ziyaretine ilişkin merak edilenleri Fransız medyasına aktardı. Melania Trump’ın hapis hayatı yaşadığını söyleyen Brigitte Macron, “Beyaz Saray’ın penceresini bile açamıyor” dedi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve eşi Brigitte Macron, ABD’ye gerçekleştirdikleri ziyaretin ardından yaşananları Fransız medyasına anlattı. Washington’da 3 gün geçiren Brigitte Macron, ABD Başkanı Donald Trump’ın eşi Melania Trump’ın güçlü tarafını sakladığını ve kendi evinde “hapis hayatı” yaşadığını dile getirdi. Melania Trump’ın eğlenceli ve zeki tarafını öven Macron, “Melania hiçbir şey yapamıyor. Hapis hayatı yaşıyor gibi. Her şeyin kararı verilmiş, ona uygun davranıyor. Beyaz Saray’ın penceresini bile açamıyor. Çünkü güvenlik görevlileri arıyor ve pencereyi kapatmasını söylüyor” dedi.

Melania Trump’ın dışarıya çıkamadığını kaydeden Macron, “Ben her gün Paris sokaklarında gezerim” diye konuştu.
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