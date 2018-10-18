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18 Ekim 2018 Perşembe 11:12

Gazi Osman Paşa’yı canlandıran ünlü oyuncu Tokat’ta huzur buldu

Plevne kahramanı Gazi Osman Paşa’yı Payitaht Abdülhamid dizisinde canlandıran Aydın Sigalı, Gazi Osman Paşa’nın memleketi Tokat’ta huzur bulduğunu söyledi.145 günlük Plevne Savunmasını komuta ederek gösterdiği direnişle askerlik tarihine...

Gazi Osman Paşa'yı canlandıran ünlü oyuncu Tokat'ta huzur buldu
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Plevne kahramanı Gazi Osman Paşa’yı Payitaht Abdülhamid dizisinde canlandıran Aydın Sigalı, Gazi Osman Paşa’nın memleketi Tokat’ta huzur bulduğunu söyledi.

145 günlük Plevne Savunmasını komuta ederek gösterdiği direnişle askerlik tarihine geçen Gazi Osman Paşa, Payitaht Abdülhamid dizisinde milyonların gönlünde yeniden taht kurdu. Dizideki rolü ile Gazi Osman Paşa’yı canlandıran Aydın Sigalı, Tokat Belediyesi tarafından düzenlenen kitap fuarı etkinlikleri kapsamında şehirde ziyaretlerine devam ediyor. Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu ile birlikte Yeşilırmak’ta Osmanlı Kancabaşı kayığına binerek gezinti yapan Aydın Sigalı, huzur bulmak isteyenleri Tokat’a davet etti. Daha sonra Gazi Osman Paşa’nın köyünü ziyaret eden Sigali, öğrencilerle buluştu. Farklı duygular yaşadığını ifade eden Sigalı, "Gazi Osman Paşa’nın doğduğu köyü ziyaret etmekten dolayı mutlu oldum. Gazi Osman Paşa’nın çocukluk anıları burada geçmiş. Belki dokunduğu ağaç hala burada hayatta. Çok güzel duygular içerisindeyim. Herkesin Gazi Osman Paşa’nın köyüne gelerek gezmesini, bu çocuklarla tanışmasını, doğanın havasını solumasını isterim" dedi.

Tokat’ta ayrıca Gazi Osman Paşa müzesi, camileri ve tarihi mekanları gezen Sigalı, kitap fuarında düzenlenen etkinlikte öğrenciler ve vatandaşlarla söyleşi programında bir araya geldi.
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