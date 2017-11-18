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18 Kasım 2017 Cumartesi 13:08

Gerçek Ayla, Ankara Marşı’nı okudu

Kore Savaşı sırasında yaşanan gerçek bir hikayeyi konu alan Türkiye’nin Oscar adayı ‘Ayla’ filminin gerçek kahramanı Kim Eunja (Ayla) dün Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) öğrencileriyle yaptığı söyleşi sırasında Ankara Marşı’nı...

Gerçek Ayla, Ankara Marşı'nı okudu
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Kore Savaşı sırasında yaşanan gerçek bir hikayeyi konu alan Türkiye’nin Oscar adayı ‘Ayla’ filminin gerçek kahramanı Kim Eunja (Ayla) dün Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) öğrencileriyle yaptığı söyleşi sırasında Ankara Marşı’nı okudu.

Ç.Ü Kongre ve Kültür Merkezi’nde gerçekleşen programda, Kore Savaşı’nda Türk askeri Astsubay Süleyman Dilbirliği ile Ayla ismini verdiği kimsesiz kız çocuğunun 65 yıllık hikayesinin anlatıldığı filmde yer alan oyuncular ve hikayenin gerçek kahramanı Kim Eunja, öğrencilerin sorularını yanıtlamıştı.

Kore’ye giden binlerce Türk askerinden birisi olan Astsubay Süleyman Dilbirliği’nin soğukta, donmak üzere bulup ölümden kurtardığı Kim Eunja, bir seyircinin isteği üzerine Süleyman babasıyla geçirdiği dönemlerden aklında kalan Ankara Marşı’nı okudu.

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