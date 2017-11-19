Gitarist Galina Vale Kuşadası’nda konser verdi

Kuşadası Belediyesi’nin davetlisi olarak ilçeye gelen dünyaca ünlü gitarist Galina Vale, Kuşadası Belediyesi İbramaki Sanat Galerisi’nde muhteşem bir konser verdi.Vale’nin sergilemiş olduğu gitar performansı salonu dolduran çok sayıda...

Kuşadası Belediyesi’nin davetlisi olarak ilçeye gelen dünyaca ünlü gitarist Galina Vale, Kuşadası Belediyesi İbramaki Sanat Galerisi’nde muhteşem bir konser verdi.

Vale’nin sergilemiş olduğu gitar performansı salonu dolduran çok sayıda sanatsever tarafından büyük bir beğeni ile karşılandı.



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"İbramaki Sanat Galerisi Resitalleri" kapsamında düzenlenen dinletiye Kuşadası Belediye Meclis Üyesi Canan Güler ile birlikte çok sayıda sanatsever katıldı. Vale’nin Tango, Flemenko ve klasik türde eserler icra ettiği konser, dinleyicilere unutulmaz bir müzik ziyafeti yaşattı. Konserin sonunda Vale “The Legend” isimli albüm kapağını sevenleri için imzaladı. Ripon Müzik Festivali, Eurowirral Uluslararası Gitar Festivali, Hola Mundo gibi büyük festivallerde konserler veren ünlü gitarist, mevcut klasik gitar metotları ve repertuvarının dışına çıkarak çağdaş ve kendine özgü stili ile tanınıyor.