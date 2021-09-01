Haluk Levent, Twitter'dan Koronavirüs Olduğunu Duyurdu

Sanatçı Haluk Levent, koronavirüs testi pozitif çıkan Levent, haberi Twitter hesabı üzerinden şu sözlerle duyurdu:

"Canlarım, bugün Moskova'da Rus Kızıl Ordusu ile provalar yapacaktım cumhuriyet marşları ile ilgili. Biliyorsunuz Rus Kızıl Ordusu ile gelecek ay konserlerim var. Olmadı, gidemedim Moskova'ya.

Çünkü dün yaptırdığım PCR testi pozitif çıkmış. Ben de inanamıyorum, şaşkınlık içerisindeyim çünkü hiçbir belirtisi yok... Bu nedenle birkaç gün dinlenmem gerekecek."

"Doktor, iki kez aşı olmamdan dolayı böyle sağlıklı ve hafif atlattığımı söylüyor. Ama ben hafif neyi atlatıyorum onu da bilmiyorum."