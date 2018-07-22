İbrahim Tatlıses Derya Tuna’yı mutlu gününde yalnız bırakmadı

Bodrum’da önceki akşam Derya Tuna’nın doğum gününe katılan İbrahim Tatlıses ve oğulları İdo Tatlıses, Tuna’nın 54’üncü yaş gününü kutladı.

Derya Tuna, önceki akşam bir restoranda düzenlenen partide doğum günü pastasını İbrahim Tatlıses’le birlikte kesti. Doğum gününe İbrahim Tatlıses’in yanı sıra İdo Tatlıses de katıldı. Gece sonunda İbrahim Tatlıses kameraların görüntü almaması için ekiplerine talimat verdi. Tatlıses’in çıkışını çektirmemek için gazetecileri engelleyen korumaların sert tepkileri ise dikkatlerden kaçmadı. Doğum günü kutlamasının bitmesinin ardından Derya Tuna ve İdo Tatlıses birlikte mekandan ayrıldı.

Tatlıses ve Tuna ikilisinin Bodrum tatilinde de sık sık bir araya gelip vakit geçirdiği öğrenildi.

Geçen yılki doğum gününde deprem şoku yaşamıştı

Öte yandan, geçen yıl Derya Tuna’nın doğum gününde, Bodrum’da 6.2 şiddetinde deprem olmuştu. Tam kutlama sırasında olan deprem anları ise İdo’nun cep telefonuna yansımıştı. Korku dolu anlar yaşayan Tuna bu yıl rahat bir şekilde doğum gününü kutladı.