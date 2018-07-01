İdo Tatlıses hayranlarıyla buluştu

Türkücü İbrahim Tatlıses’in oğlu İdo Tatlıses, Antalya’da bir plaj işletmesinde mini bir konser verdi. Tatilcilere eğlenceli anlar yaşatan İdo Tatlıses, babasının şarkılarına repertuarında yer vermedi. İdo Tatlıses, popüler şarkılardaki performansıyla kendisini dinlemeye gelenleri hayran bıraktı. Tatilcilerin güzel dakikalar geçirmesi için sahneye çıktığını belirten İdo Tatlıses, 2 saat boyunca programını sürdürdü.

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