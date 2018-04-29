İrem Derici Bodrumluları esprileri ile kahkahaya boğdu

Ünlü şarkıcı İrem Derici, Bodrum’da verdiği konserde yaptığı esprilerle hayranlarını kahkahaya boğdu. Ünlü şarkıcı, "Herkes çift, bir ben sap" sözleriyle ise sevenlerini şaşırttı.Bodrum Global Run etkinliği öncesinde gemi yanaşma...

Ünlü şarkıcı İrem Derici, Bodrum’da verdiği konserde yaptığı esprilerle hayranlarını kahkahaya boğdu. Ünlü şarkıcı, "Herkes çift, bir ben sap" sözleriyle ise sevenlerini şaşırttı.

Bodrum Global Run etkinliği öncesinde gemi yanaşma iskelesinde konser veren İrem Derici, hayranlarını coşturdu. Yaklaşık bin 500 kişinin izlediği konserde ünlü şarkıcının yaptığı espriler ise kahkahaya boğdu. Kendi şarkılarının yanı sıra birçok hit parçayı da seslendiren Derici, bir an olsun yerinde durmadı. Bodrumluların ve sporcuların akın ettiği konserde dans şovlarına da yer veren ünlü şarkıcı, yaptığı bir espri ile sevenlerini şok etti. Derici, “Sahnede de herkes çift, bir sap ben yine. Bodrum’un sapı ilan ediyorum kendimi” dedi.

Sahnede Harun Kolçak’ı da anan Derici, Kolçak’ın “Gir Kanıma” şarkısını söyledi. Hayranlarına unutulmaz bir gece yaşatan ünlü şarkıcı, Bodrum sezonunun ilk konserini vermiş oldu.