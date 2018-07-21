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21 Temmuz 2018 Cumartesi 22:50

Kenan Doğulu söyledi annesi dinledi

Bodrum Antik Tiyatroda yaz konseri veren ünlü sanatçı Kenan Doğulu sevilen şarkılarıyla tatilcileri coşturdu.

Kenan Doğulu söyledi annesi dinledi
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Bodrum Antik Tiyatroda yaz konseri veren ünlü sanatçı Kenan Doğulu sevilen şarkılarıyla tatilcileri coşturdu.

Ünlü pop sanatçısı Kenan Doğulu Tarihi Bodrum Antik Tiyatroda konser verdi. Eski ve yeni albümünden şarkılar seslendiren Doğulu tatilcilere unutulmaz bir gece yaşattı. Hayranlarının yoğun ilgisiyle karşılaşan ünlü sanatçıyı yaklaşık 3 bin kişi izledi. 2 saat sahnede kalan Doğulu’yu annesi Serpil Doğulu en ön sıralardan izledi.
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