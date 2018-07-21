Bodrum Antik Tiyatroda yaz konseri veren ünlü sanatçı Kenan Doğulu sevilen şarkılarıyla tatilcileri coşturdu.Ünlü pop sanatçısı Kenan Doğulu Tarihi Bodrum Antik Tiyatroda konser verdi. Eski ve yeni albümünden şarkılar seslendiren Doğulu tatilcilere unutulmaz bir gece yaşattı. Hayranlarının yoğun ilgisiyle karşılaşan ünlü sanatçıyı yaklaşık 3 bin kişi izledi. 2 saat sahnede kalan Doğulu’yu annesi Serpil Doğulu en ön sıralardan izledi.
Kenan Doğulu söyledi annesi dinledi
Bodrum Antik Tiyatroda yaz konseri veren ünlü sanatçı Kenan Doğulu sevilen şarkılarıyla tatilcileri coşturdu.