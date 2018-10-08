Kıraç Şanlıurfalı hayranlarıyla buluştu

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen İsot Festivali, Kıraç konseri ile sona erdi.Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen İsot Festivali URFES, Kıraç konseri ile son buldu. Üç gündür çeşitli...

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen İsot Festivali, Kıraç konseri ile sona erdi.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen İsot Festivali URFES, Kıraç konseri ile son buldu. Üç gündür çeşitli etkinliklerle süren festivalin son gününde, komedyen Yavuz Seçkin taklitleri ve gösterileriyle izleyenleri güldürdü. Daha sonra sahne alan Kıraç, sevilen şarkılarını seslendirdi. Sanatçıyı izlemeye gelen hayranları şarkılara hep birlikte eşlik etti. 2 saat sahnede kalan sanatçı, Şanlıurfalı hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı.

Kıraç’a plaket sunan Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, Şanlıurfa’da bu tür organizasyonlar düzenlemeye ve Şanlıurfa’nın değerlerini tanıtmayı sürdüreceklerini belirtti.