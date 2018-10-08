MAGAZİN:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

08 Ekim 2018 Pazartesi 12:43

Kıraç Şanlıurfalı hayranlarıyla buluştu

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen İsot Festivali, Kıraç konseri ile sona erdi.Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen İsot Festivali URFES, Kıraç konseri ile son buldu. Üç gündür çeşitli...

Kıraç Şanlıurfalı hayranlarıyla buluştu
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner568

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen İsot Festivali, Kıraç konseri ile sona erdi.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen İsot Festivali URFES, Kıraç konseri ile son buldu. Üç gündür çeşitli etkinliklerle süren festivalin son gününde, komedyen Yavuz Seçkin taklitleri ve gösterileriyle izleyenleri güldürdü. Daha sonra sahne alan Kıraç, sevilen şarkılarını seslendirdi. Sanatçıyı izlemeye gelen hayranları şarkılara hep birlikte eşlik etti. 2 saat sahnede kalan sanatçı, Şanlıurfalı hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı.

Kıraç’a plaket sunan Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, Şanlıurfa’da bu tür organizasyonlar düzenlemeye ve Şanlıurfa’nın değerlerini tanıtmayı sürdüreceklerini belirtti.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Malatya Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Battalgazi İlçesini İhya Etti Malatya Vakıflar...
Yeşilyurt'ta ‘Savunma Sanayi Ve Savaş Makinaları Açık Hava Müzesi' Kuruluyor Yeşilyurt’ta ‘Savunma...
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık
banner499
banner529


Haberi Oku