MAGAZİN:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

01 Mayıs 2018 Salı 16:59

Koray Avcı’dan, fabrikada işçilere 1 Mayıs konseri

Kocaeli’nin Çayırova ilçesinde bulunan bir fabrikada 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle konser organizasyonu düzenlendi.Kocaeli’nin Çayırova ilçesinde bulunan Otomobil Yan Sanayi İhtisas Organize Sanayi Bölgesi’nde faaliyet gösteren...

Koray Avcı'dan, fabrikada işçilere 1 Mayıs konseri
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

Kocaeli’nin Çayırova ilçesinde bulunan bir fabrikada 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle konser organizasyonu düzenlendi.

Kocaeli’nin Çayırova ilçesinde bulunan Otomobil Yan Sanayi İhtisas Organize Sanayi Bölgesi’nde faaliyet gösteren bir fabrikada 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle konser düzenlendi. İşçilerin aileleri ile birlikte katıldığı program yıl içerisinde performans gösteren işçilere çeşitli hediyelerin takdim edilmesiyle başladı.

Konuşmaların ardından ‘Adaletin bu mu dünya’ isimli parçayla sahneye çıkan Koray Avcı, söylediği şarkılarla zaman zaman coşkulu anlar yaşatırken, zaman zaman da duygulandırdı. Avcı’yı dinlemeye gelen işçiler söylenen şarkılara eşlik ederek gönüllerince eğlendi.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Malatya'ya 2 şehidin acısı düştü Malatya'ya 2...
Malatya'da ‘Evet' kutlaması Malatya’da ‘Evet’...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık


Bumerang - Yazarkafe


Haberi Oku