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14 Ekim 2018 Pazar 10:36

Köylü güzeli Aleyna Dalveren

Merakla beklenen "Kral Midas’ın Hazinesi" adlı sinema filminin çekimleri Eskişehir’de sürüyor. Havam Yerimde albümüyle 2018 yılının en iyi çıkışlarından birini yapan Aleyna Dalveren köyün güzel kızı Nazlı’yı canlandırıyor.Başrolünde...

Köylü güzeli Aleyna Dalveren
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Merakla beklenen "Kral Midas’ın Hazinesi" adlı sinema filminin çekimleri Eskişehir’de sürüyor. Havam Yerimde albümüyle 2018 yılının en iyi çıkışlarından birini yapan Aleyna Dalveren köyün güzel kızı Nazlı’yı canlandırıyor.

Başrolünde ünlü komedyen İsmail Baki Tuncer ve Yaşar Alptekin’in yer aldığı ’Kral Midas’ın Hazinesi’nin çekimleri Seyitgazi ilçesine bağlı Karaören köyünün yanı sıra ve Frig Vadisi’nde devam ediyor. Aksiyon ve komedi alanlarında vizyona girecek filmde, güzel oyuncu Seda Keskol ve Havam Yerimde albümüyle 2018 yılının en iyi çıkışlarından birini yapan Aleyna Dalveren de yer alıyor. Beyazperdede ilk kez yer alan genç şarkıcı, köyün güzel kızı Nazlı’yı canlandırıyor. Çekimleri önceki gece gerçekleştirilen karakol sahnelerinde rol alan Aleyna’nın oldukça heyecanlı olduğu dikkat çekti.

Kral Midas’ın Hazinesi’nde yönetmen koltuğunda Mesut Çetin oturuyor. 2019 yılına damgasını vurması beklenen film, üç kafadarın bir tesadüf sonucu Kral Midas’ın hazinesinin haritasını ele geçirmeleriyle başlıyor ve sürprizlerle devam eden komik bir define hikayesini ele alıyor.
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