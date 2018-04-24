Muazzez Abacı’dan anlamlı ziyaret

Türk sanat müziğinin dev sesi Muazzez Abacı, Ankara’da düzenlediği konser öncesinde Milli Savunma Bakanlığı Gazi Bakımevi’ni ziyaret etti.

Sanat müziğinin “Diva”sı Muazzez Abacı, konser için geldiği Ankara’da programı öncesinde gazilere düzenlediği sürpriz ziyaretle gönülleri fethetti. Milli Savunma Bakanlığı Gazi Bakımevi’ni ziyaret eden Abacı, terörle mücadelede yaralanıp tedavi gören ve devlet tarafından ömür boyu bakım hizmeti alan gazilerle bir araya geldi. Abacı, gazilerle sohbet edip, hatıra fotoğrafı çektirdi. Duygusal anların yaşandığı ziyarette Türk sanat müziğinin dev sesi, gözyaşlarını tutamadı. Ziyaret esnasında Abacı’nın konserine ev sahipliği yapan Winner İncek Otel’in sahibi Asım Bölükbaşı da yer aldı.

Gazilerle birlikte şarkı söyleyen Abacı, “Sizlerle bir araya gelmekten çok mutlu oldum. Bütün yüreğimle, dualarımla buradayım. Allah vatanımıza, milletimize, bayrağımıza zeval vermesin” diye konuştu.