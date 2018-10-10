Müjde Ar annesi Aysel Gürel’i anlattı

Nilüfer Belediyesi’nin “Kadın Hayata Yakın” programına katılan Müjde Ar, annesi Aysel Gürel’in şiirlerinden oluşan “Ne Kavgam Bitti Ne Sevdam” adlı kitap üzerine söyleşti.

2010 yılından bu yana binlerce kadını, onlarca yazarla buluşturan “Kadın Hayata Yakın” faaliyetine bu kez oyuncu Müjde Ar konuk oldu. Programa Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Müjde Ar’ın eşi, eski bakanlardan Ercan Karakaş ile Nilüfer’in 28 mahallesinden 800’ü aşkın kadın katıldı. Aysel Gürel’in hayatından kesitlerin yer aldığı belgesel gösterimiyle başlayan etkinlik, duygulu anlara sahne oldu. Müjde Ar, hem annesi Aysel Gürel’in şiirlerinden oluşan “Ne Sevdam Bitti Ne Kavgam” adlı kitabı üzerine kadınlarla söyleşt,i hem de annesiyle olan hatıralarını paylaştı. Müjde Ar, Nilüferli kadınlara “Hoş geldiniz Aysel’in kadınları” diyerek seslendi.

Ar, “Ben, annemin kızıyım. Bütün filmler oradan çıktı. Başka bir ailede olsaydım, Aysel gibi bir annem olmasaydı, oyunculuğu seçer miydim, bu filmlere cesaret edebilir miydim bilmiyorum” dedi.

Aysel Gürel’in, hayatı boyunca kadınlar için yazdığını ve erkeğe sitem ettiğini belirten Müjde Ar, “Aşk hikâyeleri, şarkıları da hep kadının ağzındadır ve erkeğe sitem vardır. Annemin en çok kullandığı sözcüklerden birisi sitem ve sevdadır. Aysel Gürel’e göre aşk başka bir şeydir. Ama iki insan arasında asıl olması gereken sevdadır. ‘Aşk unutulur, sevda sürer’ derdi annem. İsyankâr bir karakteri vardı. Yaşadığı bir sürü olay, Aysel’i isyancı, meselelere başka bir gözle bakmayı öğretiyor” diye konuştu.

Çok zor bir çocukluk dönemi geçirdiklerini söyleyen Müjde Ar, 1960’lı yıllarda Türkiye’de iki çocuklu ve çok güzel bir kadının, bekâr olarak hayatını kazanmasının çok zor olduğunu anlattı. Müjde Ar şöyle devam etti:

“Çok zorluklarla karşılaştık. Annem, erkekten çok erkek gibi savaştı. Dolayısıyla belki de gücünü oradan alıyordu. Zorluklara karşı yenilmemek. Sonradan şarkı sözü yazmaya başladı ama bir tiyatrocu maaşıyla iki çocuğu yetiştirmek, okutabilmek çok zordu. ‘Hırsız olmayın, namussuz olmayın’ sözü hala kulaklarımda. ‘Hep ayaklarınızın üzerinde durun’ baş sözüydü. Ölünceye kadar yazdı. En son dizleri titriyordu. Titreye titreye yazdı. Türkçeye de çok hakimdi. Aynı zamanda bir Türkolog’du.”

Müjde Ar’a bütün kadınlar adına teşekkür eden Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey de, “Aysel Gürel’in dediği gibi kavgamız devam edecek. İnsanların gülümsemesi için de sevdamız devam edecek” şeklinde konuştu.