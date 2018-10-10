MAGAZİN:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

10 Ekim 2018 Çarşamba 15:29

Müjde Ar annesi Aysel Gürel’i anlattı

Nilüfer Belediyesi’nin “Kadın Hayata Yakın” programına katılan Müjde Ar, annesi Aysel Gürel’in şiirlerinden oluşan “Ne Kavgam Bitti Ne Sevdam” adlı kitap üzerine söyleşti.2010 yılından bu yana binlerce kadını, onlarca yazarla...

Müjde Ar annesi Aysel Gürel'i anlattı
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner568

Nilüfer Belediyesi’nin “Kadın Hayata Yakın” programına katılan Müjde Ar, annesi Aysel Gürel’in şiirlerinden oluşan “Ne Kavgam Bitti Ne Sevdam” adlı kitap üzerine söyleşti.

2010 yılından bu yana binlerce kadını, onlarca yazarla buluşturan “Kadın Hayata Yakın” faaliyetine bu kez oyuncu Müjde Ar konuk oldu. Programa Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Müjde Ar’ın eşi, eski bakanlardan Ercan Karakaş ile Nilüfer’in 28 mahallesinden 800’ü aşkın kadın katıldı. Aysel Gürel’in hayatından kesitlerin yer aldığı belgesel gösterimiyle başlayan etkinlik, duygulu anlara sahne oldu. Müjde Ar, hem annesi Aysel Gürel’in şiirlerinden oluşan “Ne Sevdam Bitti Ne Kavgam” adlı kitabı üzerine kadınlarla söyleşt,i hem de annesiyle olan hatıralarını paylaştı. Müjde Ar, Nilüferli kadınlara “Hoş geldiniz Aysel’in kadınları” diyerek seslendi.

Ar, “Ben, annemin kızıyım. Bütün filmler oradan çıktı. Başka bir ailede olsaydım, Aysel gibi bir annem olmasaydı, oyunculuğu seçer miydim, bu filmlere cesaret edebilir miydim bilmiyorum” dedi.

Aysel Gürel’in, hayatı boyunca kadınlar için yazdığını ve erkeğe sitem ettiğini belirten Müjde Ar, “Aşk hikâyeleri, şarkıları da hep kadının ağzındadır ve erkeğe sitem vardır. Annemin en çok kullandığı sözcüklerden birisi sitem ve sevdadır. Aysel Gürel’e göre aşk başka bir şeydir. Ama iki insan arasında asıl olması gereken sevdadır. ‘Aşk unutulur, sevda sürer’ derdi annem. İsyankâr bir karakteri vardı. Yaşadığı bir sürü olay, Aysel’i isyancı, meselelere başka bir gözle bakmayı öğretiyor” diye konuştu.

Çok zor bir çocukluk dönemi geçirdiklerini söyleyen Müjde Ar, 1960’lı yıllarda Türkiye’de iki çocuklu ve çok güzel bir kadının, bekâr olarak hayatını kazanmasının çok zor olduğunu anlattı. Müjde Ar şöyle devam etti:

“Çok zorluklarla karşılaştık. Annem, erkekten çok erkek gibi savaştı. Dolayısıyla belki de gücünü oradan alıyordu. Zorluklara karşı yenilmemek. Sonradan şarkı sözü yazmaya başladı ama bir tiyatrocu maaşıyla iki çocuğu yetiştirmek, okutabilmek çok zordu. ‘Hırsız olmayın, namussuz olmayın’ sözü hala kulaklarımda. ‘Hep ayaklarınızın üzerinde durun’ baş sözüydü. Ölünceye kadar yazdı. En son dizleri titriyordu. Titreye titreye yazdı. Türkçeye de çok hakimdi. Aynı zamanda bir Türkolog’du.”

Müjde Ar’a bütün kadınlar adına teşekkür eden Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey de, “Aysel Gürel’in dediği gibi kavgamız devam edecek. İnsanların gülümsemesi için de sevdamız devam edecek” şeklinde konuştu.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Malatya Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Battalgazi İlçesini İhya Etti Malatya Vakıflar...
Yeşilyurt'ta ‘Savunma Sanayi Ve Savaş Makinaları Açık Hava Müzesi' Kuruluyor Yeşilyurt’ta ‘Savunma...
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık
banner499
banner529


Haberi Oku