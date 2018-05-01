MAGAZİN:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

01 Mayıs 2018 Salı 11:36

Murat Boz, İstanbul Gençlik Festivali’nde sahne alacak

Türk Telekom ana sponsorluğunda bu yıl ikincisi düzenlenen İstanbul Gençlik Festivali (İGF) 2 Mayıs 2018, Çarşamba günü başlıyor. Ünlü sanatçı Murat Boz festivalin açılışında Türk Telekom Muud Sahnesi’nde 20.45’te hayranlarının...

Murat Boz, İstanbul Gençlik Festivali'nde sahne alacak
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

Türk Telekom ana sponsorluğunda bu yıl ikincisi düzenlenen İstanbul Gençlik Festivali (İGF) 2 Mayıs 2018, Çarşamba günü başlıyor. Ünlü sanatçı Murat Boz festivalin açılışında Türk Telekom Muud Sahnesi’nde 20.45’te hayranlarının karşısına çıkacak.

Türk müziğinin ünlü sesi Murat Boz, dillere dolanan ve müzik listelerini sarsan şarkıları ile İstanbul Gençlik Festivali’nin açılışında konser verecek. İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği İstanbul Gençlik Festivali (İGF), gençler için birçok projeye imza atan Türk Telekom’un ana sponsorluğunda, 2-6 Mayıs 2018 tarihleri arasında Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezi’nde düzenlenecek.

Türk Telekom Muud Sahnesi’nde 20.45’te hayranlarının karşısına çıkacak olan Murat Boz, birbirinden güzel şarkılarıyla gençlere, unutulmaz bir akşam yaşatacak. Ayrıca başarılı şarkıcı Gökcan Sanlıman da Murta Boz’dan önce şarkılarıyla gençleri coşturacak.

Bir milyondan fazla genci ağırlaması beklenen İstanbul Gençlik Festivali’nde; 5 gün boyunca konser, eğlence, kültür-sanat, bilim teknoloji, söyleşi, spor, sosyal sorumluluk ve daha birçok alanda onlarca etkinlik gerçekleştirilecek. Gençler, Türk Telekom Muud Sahnesi’nde sevdikleri sanatçıların konserleriyle eğlenecek; söyleşi sahnesinde, alanında birbirinden değerli konuşmacıları dinleyecekler.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Malatya'ya 2 şehidin acısı düştü Malatya'ya 2...
Malatya'da ‘Evet' kutlaması Malatya’da ‘Evet’...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık


Bumerang - Yazarkafe


Haberi Oku