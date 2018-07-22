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22 Temmuz 2018 Pazar 11:55

Murat Kekilli Gebze’yi salladı

Gebze Belediyesi yaz etkinlikleri kapsamında sahne alan ünlü şarkıcı Murat Kekilli, Gebzelilere unutulamaz bir akşam yaşattı.

Murat Kekilli Gebze'yi salladı
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Gebze Belediyesi yaz etkinlikleri kapsamında sahne alan ünlü şarkıcı Murat Kekilli, Gebzelilere unutulamaz bir akşam yaşattı.

Gebze Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen konsere çok sayıda vatandaş katıldı. ’Bu Akşam Ölürüm’, ’Unutmak O Kadar Kolay Mı Sandın?’, ’Unutamam Seni’, ’Karagözlüm’, ’Çok Yorgunum’ gibi sevilen şarkılarını söyleyen ünlü şarkıcı, sahne performansıyla göz doldurdu. Sevilen sanatçının şarkılarına binlerce Gebzeli eşlik etti. Şarkılara eşlik edip, cep telefonu ışıklarını açarak görsel bir şölen oluşturdular. Yaklaşık 1.5 saat sahnede kalan ünlü sanatçı ise konser sonrası hayranları ile bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi.
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