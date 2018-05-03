Nisan ayında en çok konuşulan ünlü isim belli oldu

Nisan ayında magazin ve sanat dünyasının en çok konuşulan ünlü isimleri belirlendi. Ay boyunca en çok konuşulan isim İbrahim Tatlıses oldu.Medya Takip Merkezi’nin hazırladığı Nisan ayı magazin raporuna göre, magazin ve sanat camiasının...

Nisan ayında magazin ve sanat dünyasının en çok konuşulan ünlü isimleri belirlendi. Ay boyunca en çok konuşulan isim İbrahim Tatlıses oldu.

Medya Takip Merkezi’nin hazırladığı Nisan ayı magazin raporuna göre, magazin ve sanat camiasının gündeminde ünlü isimlerin yaptığı Afrin ziyareti vardı. Ziyarete çağırılan ünlü isimler eleştirilere maruz kalırken, davet edilmeyen isimler ise sitemde bulundu.

İbrahim Tatlıses zirvede

MTM’nin her ay düzenli olarak hazırladığı rapora göre, ses sanatçısı İbrahim Tatlıses ay boyunca gündemde kalarak en çok konuşulan ünlü oldu. Tatlıses, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın daveti üzerine ‘Zeytin Dalı Harekâtı’na destek için Hatay’a giden sanatçılar arasında yer alan isimlerdendi. Ziyaretin ardından Demet Akal’ın ile girdiği polemikle de bir süre gündemden düşmedi. Son günlerde ise Tatlıses, İzmir’den AK Parti’den aday adayı olmasıyla konuşuluyor. Ünlü türkücü, bu başlıklarla ay boyunca toplam 6 bin 538 haberle Acun Ilıcalı’yı geride bırakarak listenin ilk sırasına yerleşti. Geçen aylarda zirvede görmeye alıştığımız Ilıcalı ise 4 bin 277 haberle listede ikinci sırada yer alan isim oldu.

Seda Sayan yine gündemdeydi

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile birlikte Zeytin Dalı Harekatı’na destek vermek için Hatay’a giden isimlerden olan Seda Sayan, birçok başlıkla en çok konuşulan ünlü isimlerden oldu. Sayan, CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun ziyarete katılan ünlü isimlere yaptığı eleştiriye verdiği karşılık ile de medyada yer aldı.

Geç de olsa uzaylı dansı akımına katılan Sayan’ın, Peker Açıkalın’la yaptığı uzaylı dansı gösterisi dikkat çekti. Eski sevgilisinin adının Deniz Seki ile aşk dedikodusuna karışması gibi başlıklarla da adından söz ettiren ünlü sanatçı, hakkında çıkan 3 bin 909 haber ile magazin dünyasının en çok konuşulan isimlerinden oldu.

Listenin ilk sıralarında yer alan bir diğer isim Demet Akalın oldu

Yaptığı açıklamalarla magazin camiasının gündeminden düşmeyen Demet Akalın, İbrahim Tatlıses ile yaşadığı polemiğin yanı sıra eşi Okan Kurt’u evlenmeye nasıl ikna ettiğini anlatmasıyla da çok konuşuldu. Bir Youtube kanalında katıldığı programda çeşitli açıklamalarda bulunan Akalın, eşini 6 ayda nikah masasına oturttuğunu söyleyerek genç kızlara taktikler verdi. Akalın, açıklamalarıyla 3 bin 89 haberde yer aldı.

Tarkan listede 5’inci sırada

Heyecanla baba olmayı bekleyen Megastar Tarkan, çıktığı Avrupa turnesinde verdiği konserler ile adından söz ettirmeyi başardı. 7 farklı şehirde hayranları ile buluşan ünlü popçunun 6 milyon lira kazandığı da konuşulanlar arasında yer aldı. Son günlerde Bülent Ersoy ile düet yaptığı ‘Ümit Hırsızı’ şarkısında kriz çıktığı ve şarkının iptal edildiği iddiaları, Ersoy tarafından gelen açıklamayla yalanlandı. Tarkan, bu başlıklılarla 2 bin 602 haberde anılırken, ünlü sanatçı Bülent Ersoy, 2 bin 553 haberin konusu oldu.

Magazin dünyasının öne çıkan diğer konuları

Şarkıcı Murat Boz ile oyuncu Aslı Enver’in 2,5 yıllık aşkı sona erdi. Ayrılık sebepleri merak edilen ünlü çiftin, kaldıkları evde kavga ettikleri ve ayrıldıkları iddia edildi. Ünlü şarkıcı Hadise, konserlerde giydiği kıyafetler ve işlettiği bir mekâna gelen haciz haberleri ile ay boyunca medyada konuşulan ünlü isimlerden oldu. 6 Mayıs’ta yapılacak düğün için hazırlanan Alişan, Buse Varol çifti dini nikâhlarını kıydı.